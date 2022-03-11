"Два мужчины на войне": на Hulu уже доступна первая серия сериала – смотрите тизер

Стриминг Hulu снял документальный сериал о российско-украинской войне "Два мужчины на войне". Его премьера прошла 6 марта. Первая серия уже доступна на платформе. Что показали в тизере – смотрите Кино 24.

Как сообщает 24 канал, за проект отвечает ведущий ABC News Джордж Стефанопулос. Он подробно рассказал о противостоянии Президента Украины Владимира Зеленского и Путина, о чем говорит название фильма. Он также рассмотрел гуманитарный кризис, вызванный войной.

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"Два мужчины на войне": о чем сериал

Документальный сериал включает в себя архивные кадры, репортажи групп ABC News с мест событий. Кроме этого покажут записанные интервью с Порошенко, Мендель, бывшим советником по национальной безопасности Дональда Трампа Джоном Болтоном, а также главой "Фонда защиты прав человека" Гарри Каспаровым.

Это история о том, как оба мужчины получили власть, существенную разницу в их стилях лидерства и все, что привело к этому моменту в истории,

– отметили в описании фильма.



"Два мужчины на войне" / Скриншот с платформы Hulu

Что показали в тизере

Первая серия документалки уже доступна на сервисе Hulu

"Он думал, что он Бог, но теперь он – самый опозоренный человек в мире, – говорят о Путине в начале тизера. – Он обычный человек, Зеленский как Том Генкс, только из Украины, – продолжают о Президенте Украины".

В ролике также было показано начало интервью с Владимиром Путиным. Американский журналист спросил: "Что вы можете сказать американцам, которые видят Россию и вас не просто как соперника, а как недружественного соперника?".

"Два мужчины на войне" 2022: смотрите тизер

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