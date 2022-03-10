Алексей Панин, Анна Кузина, Алексей Кортнев и другие российские кинодеятели призвали своих фолловеров выходить на митинги и распространять правду, сообщает 24 канал. А вот актриса Чулпан Хаматова написала обращение к Путину с призывом остановить войну в Украине, которое подписало более 80 благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

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Знаменитости призывают к прекращению военных действий и поддерживают мирные переговоры, назвав силовые методы разрешения конфликтов бесчеловечными.

Алексей Панин

Скандальный российский актер Алексей Панин , который в 2014 году поддерживал действия Кремля на Востоке Украины и в Крыму, сегодня изменил свое мнение и извинился перед украинцами.

Он осудил действия Путина и отметил, что те россияне, которым небезразлична судьба России, должны выходить на протесты.

Алексей Кортнев

Музыкант и актер Алексей Кортнев заявил, что категорически осуждает военную агрессию со стороны России по отношению к Украине. Он сказал, что Путин удовлетворяет свои имперские планы и амбиции, которые приведут к большим экономическим и социальным проблемам.

Алексей Кортнев осудил действия Путина: смотрите видео

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Анна Кузина

Украинская актриса Анна Кузина , сыгравшая главную роль в российском сериале "Универ. Новое общежитие" 2011 года, рассказала своим подписчикам о Путине-террористе и обратилась к россиянам, отравленным российской пропагандой.

Актриса отметила, что получает много гневных сообщений от российских фанатов, осуждающих поддержку Украины. В связи с этим звезда записала видеообращение и объяснила россиянам, кто такой Путин.

Чулпан Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине, где указал ряд руководителей благотворительных организаций. Все они подписались под заявлением .

Мы выступаем против военных действий, которые наша страна совершает на территории Украины. Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизни. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с основными принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, умножающая боль и страдания,

– говорится в обращении.



Чуплан Хаматова / Фото из инстаграма артистки

Антон Долин

Российский кинокритик и журналист Антон Долин призвал граждан России не верить в пропаганду Кремля. По его словам, "люди в России напуганы, деморализованы, раздавлены, унижены". Им "отняли достоинство и право даже на символический протест".



Антон Долин осудил войну России против Украины / Фото из фейсбука кинокритика

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Татьяна Лазарева

Российская телеведущая неоднократно выражала поддержку Украине. Сегодня она находится в Киеве, должна была сниматься в "Лиге смеха". Сейчас артистка не уверена, что когда-нибудь вернется в Россию, которая напала на Украину. Кроме того, телеведущая отметила, что с пониманием относится к россиянам, которые боятся обнародовать свою позицию.

Каждый артист решает сам за себя – это их решение. Это ответственность принимать какую-либо сторону. Публичным людям сделать это тяжело. В России сильные репрессии и смелость противостоять российской пропаганде есть не у многих,

– отметила она.



Татьяна Лазарева / Фото с инстаграма телеведущей

Иван Ургант

Российский шоумен выступил против войны. В своем инстаграме он опубликовал черный квадрат и подписал: " Страх и боль. Нет войне ".



Иван Ургант / Фото с инстаграма шоумена

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова для украинцев известна своей категорической неподдержкой агрессивной политики Путина. Недавно она заявила, что молчание россиян может расцениваться как знак согласия с войной России против Украины.

Ужасно тяжело. С Киевом начинаю когда говорить, я начинаю плакать и не замыкаются эти связи… За мою жизнь точно не простят. И я никогда не прощу. С Германией это было 80 лет. Но сумеем ли мы? Ненависть. Ненависть к нам будет,

– сказала актриса.

Напомним, ранее была информация о том, что российская актриса поддержала украинскую армию, вроде бы пожертвовала 10 тысяч долларов и призвала всех сделать то же самое. Однако позже аккаунт Лии был удален из инстаграма, а Сегодня со ссылкой на российские СМИ написало, что информация о перечислении актрисой денег на нужды ВСУ – фейк. Они утверждают, что это был не настоящий аккаунт актрисы, мол, по ее словам, она никогда не вела страницы в этой социальной сети.



Лия Ахеджакова / Скриншот с интервью

Напомним, ночью 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Уже 16-й день наши несокрушимые воины уничтожают врагов на пути к победе. Весь мир сейчас с Украиной, поддерживает украинский народ и осуждает войну, которую начал Путин.

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