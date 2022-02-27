Всего уже более 80 руководителей благотворительных фондов и некоммерческих организаций подписали обращение к Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине.

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Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизни. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с основными принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая умножает боль и страдания,

– говорится в обращении.

Авторы обращения призвали к прекращению военных действий и началу переговоров, назвав силовые методы решения конфликтов нечеловеческими.

Кто подписал обращение к Путину:

русская народная артистка, основательница фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова,

основательница фонда "Вера", директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер;

основательница фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава,

директор благотворительного фонда "Детские сердца" Екатерина Бермант,

Генеральная директор благотворительного фонда "Живи сейчас" Наталья Луговая,

руководитель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и ряд других руководителей благотворительных организаций.

Ранее к Путину с призывом остановить войну в Украине также обратился российский актер Данила Козловский.