Известно, что сине-желтый флаг актер получил в подарок от своего поклонника во время открытия именной звезды на голливудской Аллее славы. Тогда, выступая с речью, актер выразил поддержку украинскому народу, который сейчас борется с российскими оккупантами за свою волю и свободу.
Не пропустите Джессика Честейн увлечена отвагой украинских женщин, рожающих в бомбоубежищах
За Украину!
– сказал актер на кинофестивале в Калифорнии и показал публике флаг Украины.
Бенедикт Камбербетч поддержал Украину в Санта-Барбаре / Фото с телеграмму Сергея Лещенко и твитера Andy Howell
Мировые знаменитости поддерживают Украину
Ранее о своей поддержке Украине заявили: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Джаред Лето, Вира Фармига и многие другие мировые знаменитости.
Они не только рассказывают о ситуации в нашей стране, но и призывают жертвовать деньги в фонды, поддерживающие украинских беженцев, количество которых уже близится к двум миллионам.
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский культурный центр в Лондоне, чтобы пообщаться с волонтерами, собирающими помощь для граждан Украины.
Мужеством украинских женщин увлеклась также звезда "Двенадцать друзей Оушена" Кэтрин Зета-Джонс.
С Международным днем борьбы за женские права украинских женщин поздравила и легендарная актриса Дженнифер Энистон. Ее коллега из сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун в своем инстаграме оставила ссылки на организации, финансово поддерживающие украинские семьи. Больше читайте здесь.
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