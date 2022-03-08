Как сообщает 24 канал, известная голливудская звезда Дженнифер Энистон выразила восхищение украинскими женщинами в условиях войны России против Украины. Актриса обнародовала фотографии, на которых изображены украинки всех возрастов и разного рода занятий в военных условиях.

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Энистон поддерживает Украину с начала военной агрессии на территории Украины. Неделю назад она официально заявила, что перечислила деньги в помощь вынужденным переселенцам из Украины.

Теперь она искренне и эмоционально поздравила украинок с Международным днем ​​борьбы за женские права.

Думая о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и народ — как солдаты, как матери, как организаторы, как заботящиеся о беженцах, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, которые рискуют своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятны, весь мир за вами,

– написала Энистон.

Фотографии из сообщения Дженнифер Энистон / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон

Также актриса призвала поддержать благотворительные фонды и организации, помогающие Украине в борьбе против российского оккупанта. В частности, Энистон оставила ссылку на благотворительный фонд украинской армии "Вернись живым", который помогает ВСУ.