Кейт Бланшетт, как и известная Анджелина Джоли, является послом доброй воли ООН по делам беженцев с 2016 года. Поэтому голливудская звезда не осталась в стороне от российской военной агрессии в Украине, а призвала весь мир помочь украинским переселенцам и беженцам, вынужденным покинуть территории Украины.

Не пропустите Анджелина Джоли и Алисса Милано показали видео из бомбоубежища в Украине

Видео записали вместе с фондом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). На видео Кейт говорит, что каждый должен приобщиться и сделать вклад в спасение украинских жизней, пострадавших от войны.

Конечно, хорошо, что уже сотни тысяч людей в безопасности. Однако миллионы еще находятся под угрозой,

– отметила актриса.

В конце своего обращения Кейт Бланшетт обратилась с просьбой пожертвовать средства в фонд, чтобы он смог помогать украинским гражданам, вынужденно переселившимся за границу или нуждающимся в гуманитарной помощи в Украине.

Видео-обращение обнародовала визажистка Кейт Бланшетт – Мэри Гринвелл. В своих сообщениях она также неоднократно выражала поддержку украинскому народу. В частности, неделю назад обнародовала жесткий арт художницы Сюзанны Константин, где изображен Путин и голубь "мира", летящий над его головой и "обозначающий" российского диктатора в лоб.

Наши мысли и поддержка с Украиной, и молимся за прекращение этого безумия, которое на нас обрушили,

– написала Мэри.



Пост Мэри Гринвелл / Фото из инстаграммы Мэри Гринвелл