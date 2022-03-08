Кейт Бланшетт, як і відома Анджеліна Джолі, є послом доброї волі ООН у справах біженців з 2016 року. Тож голлівудська зірка не залишилась осторонь російської військової агресії в Україні, а закликала весь світ допомогти українським переселенцям та біженцям, які змушені були залишити території України.

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Відео записали спільно з фондом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). На відео Кейт говорить, що кожен повинен долучитись та зробити внесок до порятунку українських життів, які постраждали від війни.

Звичайно добре, що вже сотні тисяч людей у безпеці. Проте мільйони ще перебувають під загрозою,

– зазначила акторка.

Наприкінці свого звернення Кейт Бланшетт звернулась із проханням пожертвувати кошти у фонд, аби він зміг допомагати українським громадянам, які вимушено переселились закордон або потребують гуманітарної допомоги в Україні.

Відеозвернення оприлюднила візажистка Кейт Бланшетт – Мері Грінвелл. У своїх дописах вона також неодноразово висловлювала підтримку українському народу. Зокрема, тиждень тому оприлюднила жорсткий арт художниці Сюзани Константін, де зображений Путін та голуб "миру", який летить над його головою і "позначає" російського диктатора у лоб.

Наші думки та підтримка з Україною, і молимося за припинення цього безумства, яке на нас обрушили,

– написала Мері.



Допис Мері Грінвелл / Фото з інстаграму Мері Грінвелл

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