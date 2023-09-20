"Написала, когда ждала Эмира": колыбельная Джамалы зазвучит в фильме Netflix

Украинская певица Джамала три года назад написала колыбельную "Спи, мой принц, спи". Теперь его можно будет услышать в новом фильме Netflix.

В своих соцсетях звезда поделилась, что написала колыбельную, когда ждала второго сына Эмира. Кроме этого, есть версия колыбельные для девочек "Спи, принцесса, спи".

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Колыбельная Джамалы будет играть в фильме Netflix

Пока не известно деталей о фильме Netflix, кто режиссер и когда выйдет.

Кстати, так прикольно, что колыбельную, которую я написала, когда ждала Эмира, захотели в кино. Потому сейчас эта песня не только моих детей. Не могу рассказать деталей, но кино должно быть на Netflix,

– написала певица.

Шоумен Юрий Горбунов прокомментировал, что его сын Иван засыпал под эту колыбельную. "Она звучала из мягкой игрушки! Однажды сели батарейки! Пришлось самому петь! Ребенок не спал до 1 ночи".

Другие отзывы украинцев:

"Очень кроткая и красивая мелодичная колыбельная и исполненная, словно Небесная Мать поет";

"Как же нежно, я сама под такую хорошую колыбельную усну";

"Не засыпаем без этой песни и включаю на ютубе в вашем исполнении";

"Я пою своим дочерям. Очень спасибо за искренние слова любви".

Текст колыбельной

Спи, мій принце, спи,

Хай тобі насняться сни, спи.

Спи, мій мрійник, спи,

Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, мій хлопчик, спи,

Сильний, мудрий, мій синочку, спи.

Мій хоробрий син, ти пройдеш всі перешкоди, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.