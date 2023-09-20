У своїх соцмережах зірка поділилася, що написала колискову, коли чекала другого сина Еміра. Крім цього, є версія колисанки для дівчаток "Спи, принцесо, спи".

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Колискова Джамали гратиме у фільмі Netflix

Наразі не відомо деталей про стрічку Netflix, хто режисер та коли вийде.

До речі, так прикольно, що колискову, яку я написала, коли чекала Еміра, захотіли у кіно. Тому зараз ця пісня не тільки моїх дітей. Не можу розказати деталей, але кіно має бути на Netflix,

– написала співачка.

Шоумен Юрій Горбунов прокоментував, що його син Іван засинав під цю колискову. "Вона звучала з м'якої іграшки! Одного разу сіли батарейки! Довелось самому співати! Дитина не спала до 1 ночі".

Інші відгуки українців:

"Дуже лагідна і красива мелодійна колискова і виконання, наче Небесна Мати співає";

"Як же ніжно, я сама під таку гарну колискову засну";

"Не засинаємо без цієї пісні та включаю на ютубі у вашому виконанні";

"Я співаю своїм донечкам. Дуже дякую за щирі слова любові".

Текст колискової

Спи, мій принце, спи,

Хай тобі насняться сни, спи.

Спи, мій мрійник, спи,

Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, мій хлопчик, спи,

Сильний, мудрий, мій синочку, спи.

Мій хоробрий син, ти пройдеш всі перешкоди, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.