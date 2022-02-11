Для роуд-муви: Джамала презентовала кавер песни Скрябина "Хай буде так, як хочеш ти"

Джамала, которая стала победительницей Евровидения в 2016 году, презентовала песню Скрябина 2005 года "Хай буде так, як хочеш ти". Трек не такой известный, как некоторые другие синглы Кузьмы, но также прозвучит в роуд-муви "Я, "Побєда" і Берлін".

Историю по одноименной повести лидера группы Андрея Кузьменко сняла кинокомпания Star Media. Премьера ленты в кинотеатрах запланирована на 24 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Реакция Джамалы

"Я не могу сказать, к сожалению, что близко знала Кузьму. Но каждая наша встреча была словно big bada boom. Мы всегда встречались как давние друзья – обнимались, целовались. А еще Кузьма каждый раз падал на колени и говорил: "Ну ты фирма, ты фирма". Было в нем что-то, что позволяло чувствовать себя рядом суперзвездой.

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Конечно, я обрадовалась, что снимают ленту о его жизни. И когда выбирала среди песен, мне хотелось взять не слишком популярную, как, например, "Спи собі сама", "Мовчати" и тому подобное. "Хай буде так, як хочеш ти", несмотря на довольно танцевальный ритм, мне кажется, безумно глубокой и безгранично личной. Она о нас, о самых простых чувствах. О том, что каждый делает в жизни глупости и ищет вокруг виноватых. И на ровном месте обижается, когда вину свалить не на кого.

Это совершенно точно жизненная история. Важно только то, что мы можем сделать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Правда? Можно начать с того, что осчастливить близкого вам человека. "Хай буде так, як хочеш ти" – это песня о полной отдаче, 100% доверии. Мне очень она импонирует. Кажется, получилось замечательно. Мне очень хотелось бы, чтобы все вспомнили эту песню и почувствовали, насколько она крутая".

"Хай буде так, як хочеш ти": слушать кавер на песню Скрябина от Джамалы