Історію з однойменної повісті лідера гурту Андрія Кузьменка зафільмувала кінокомпанія Star Media. Прем’єру стрічки в кінотеатрах заплановано на 24 березня 2022 року. Про це повідомила пресслужба фільму.

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Реакція Джамали

"Я не можу сказати, на жаль, що близько знала Кузьму. Але кожна наша зустріч була наче big bada boom. Ми завжди зустрічались як давні друзі – обіймались, цілувались. А ще Кузьма щоразу падав на коліна і казав: "Ну ти фірма, ти фірма". Було в ньому щось, що дозволяло відчувати себе поруч суперзіркою.

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Звісно, я зраділа, що знімають стрічку про його життя. І коли обирала серед пісень, мені хотілося взяти не надто популярну, як, наприклад, "Спи собі сама", "Мовчати" тощо. "Хай буде так, як хочеш ти", не зважаючи на досить танцювальний ритм, мені здається, шалено глибокою й безмежно особистою. Вона про нас, про найпростіші почуття. Про те, що кожен робить в житті дурниці й шукає навколо винних. І на рівному місці ображається, коли провину звалити немає на кого.

Це абсолютно точно життєва історія. Важливо лише те, що ми можемо зробити, щоб відчувати себе щасливими. Правда? Можна розпочати з того, що ощасливити близьку вам людину. "Хай буде так, як хочеш ти" – це пісня про повну віддачу, 100% довіру. Мені дуже вона імпонує. Здається, вийшло чудово. Мені дуже хотілося б, щоб всі згадали цю пісню і відчули, наскільки вона крута".

"Хай буде так, як хочеш ти": слухати кавер на пісню Скрябіна від Джамали