Бонд возвращается: сеть поразил ролик фильма "007: Не время умирать" с самыми яркими сценами

В сети появился зрелищный тизер нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать" с самыми яркими сценами. Премьера ленты состоится в кинотеатрах 30 сентября 2021 года.

Роль Джеймса Бонда в пятый раз выполнит Дэниел Крейг. Режиссером картины выступит Кэри Фукунага.

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Что показали в новом ролике?

Тизер называется "Бонд возвращается" и вышел на ютуб-канале культовой франшизы. В видео нам показали самые яркие сцены из фильма – погоня на машине, стрельба. Намеков на главные сюжетные линии или то, как сложится судьба героев – ролик не содержит.

Что известно о сюжете фильма "007: Не время умирать"?

Джеймс Бонд пытается отойти от дел. Он поселится на Ямайке, где наслаждаться прекрасными видами на океан. Однако тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который может изготовить мощное оружие, что уничтожит целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

Актерский состав фильма "007: Не время умирать"

Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Рами Малек – главный антагонист

Рэйф Файнс – директор МИ-6 Гарет Мэллори

Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни

Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер

Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон

Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Линч - Номи

Дэвид Денсик – злодей Волдо

Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд

"007: Не время умирать" 2021: смотрите трейлер