Роль Джеймса Бонда вп'яте виконає Деніел Крейґ. Режисером картини виступить Кері Фукунага.

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Що показали в новому ролику?

Тизер називається "Бонд повертається" і вийшов на ютуб-каналі культової франшизи. У відео нам показали найяскравіші сцени із фільму – погоня на машині, стрілянина. Натяків на головні сюжетні лінії чи те, як складеться доля героїв, – ролик не містить.

Що відомо про сюжет фільму "007: Не час помирати"?

Джеймс Бонд намагатиметься відійти від справ. Він оселиться на Ямайці, де насолоджуватиметься прекрасними краєвидами на океан. Однак тихі будні спецагента перерве візит його колишньої колеги Фелікс Лейтер. Жінка розповість про таємниче зникнення науковця, який може виготовити потужну зброю, що знищить цілі міста. У пошуках фізика Джеймс Бонд зіткнеться з лиходієм нового покоління, який використає надсучасну техніку проти агента.

Акторський склад фільму "007: Не час помирати"

Деніел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Рамі Малек – головний антагоніст

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Лінч – Номі.

Девід Денсік – лиходій Волдо

Крістоф Вальц – Ернст Ставро Блофельд

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