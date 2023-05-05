Режиссер Джеймс Ганн поклонник как Marvel, так и DC. Ганн руководил фильмами Marvel в течение 11 лет, за это время он создал три фильма "Сторожевые галактики", а еще впервые работал для DC в 2021 году с "Отрядом самоубийц". Сейчас Ганн возглавляет DC и скоро снимет новый фильм о Супермене.

Смотрите также "Сторожевые Галактики 3": сколько сцен после титров и о чем они рассказывают

Между DC и Marvel нет никакой враждебности, – Джеймс Ганн

В недавнем интервью Ганн опроверг предположение, что DC и Marvel конкурируют между собой. Он сказал: "Люди имеют такое странное убеждение, что Marvel и DC ненавидят друг друга. Но это ложь. Я имею в виду, слушай, муж, наша работа одинакова. Мы хотим, чтобы люди приходили в кинотеатры на просмотр фильмов. Вот что имеет значение. И я думаю, что мы работаем вместе, чтобы сделать это".

Режиссер подчеркнул, что Marvel и DC могут жить в одной Вселенной и приносить пользу друг другу.

Чем больше хороших фильмов Marvel, тем лучше для фильмов DC. Чем больше хороших фильмов DC, тем лучше для фильмов Marvel. Победитель не один. Может быть два победителя, потому что важно, кто пойдет посмотреть ваши фильмы и кому они понравятся,

– подытожил он.

Джеймс Ганн поделился своим видением будущей Вселенной DC: смотрите видео

Напомним, "Стражи галактики 3" стал последним фильмом Джеймса Анна для Marvel. Значительное внимание в фильме уделено Питеру Квиллу, который только отрывками помнит свое детство. Также в центре сюжета оказалась Гамора, исчезнувшая после войны с Таносом.