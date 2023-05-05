Режисер Джеймс Ганн прихильник як Marvel, так і DC. Ганн керував фільмами Marvel протягом 11 років, за цей час він створив три фільми "Вартові галактики", а ще вперше працював для DC у 2021 році з "Загоном самогубців". Зараз Ганн очолює DC і скоро зніме новий фільм про Супермена.

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Між DC i Marvel немає ніякої ворожості, – Джеймс Ганн

У недавньому інтерв’ю Ганн спростував припущення, що DC і Marvel конкурують між собою. Він сказав: "Люди мають таке дивне переконання, що Marvel і DC ненавидять один одного. Але це брехня. Я маю на увазі, слухай, чоловіче, наша робота однакова. Ми хочемо, щоб люди приходили в кінотеатри на перегляд фільмів. Ось що має значення. І я думаю, що ми працюємо разом, щоб зробити це".

Режисер підкреслив, що Marvel і DC можуть жити в одному Всесвіті й приносити користь один одному.

Чим більше хороших фільмів Marvel, тим краще для фільмів DC. Чим більше хороших фільмів DC, тим краще для фільмів Marvel. Переможець не один. Може бути двоє переможців, тому що важливо, хто піде подивитися ваші фільми та кому вони сподобаються,

– підсумував він.

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Нагадаємо, "Вартові галактики 3" став останнім фільмом Джеймса Ганна для Marvel. Значна увага у фільмі приділена Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам’ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету опинилася Гамора, яка зникла після війни з Таносом.