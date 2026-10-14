Как сообщает HELLO, 47-летний шотландский актер, известный по фильмам "Сплит", "Стекло" и франшизе "Люди Икс", признался, что едва не погиб из-за осложнений после медицинской процедуры. Самое страшное, что в критический момент он находился дома совершенно один.

Что случилось с Джеймсом Макэвоем

В подкасте Armchair Expert Декса Шепарда актер вспомнил жуткий случай, который произошел с ним в 2017 году.



Джеймс Макэвой / Фото WireImage



Тогда врачи заметили подозрительное пятно на его легком и решили провести биопсию, чтобы проверить, нет ли онкологического заболевания. К счастью, рак не подтвердился. Однако облегчение длилось недолго.

По словам Макэвоя, процедура прошла неудачно, а через два дня, когда он лежал в постели дома, у него случился коллапс легкого.

Процедуру провели неудачно, и я едва не умер. Через два дня я был дома, когда ночью мои легкие просто схлопнулись. И я был совсем один. Это было безумие, – рассказал актер.

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После этого Макэвой провел в больнице около двух-трех недель. Ситуацию осложнила инфекция, а первоначальное лечение не давало результатов. Медики даже обсуждали необходимость более серьезного хирургического вмешательства.

Как актер возвращался к съемкам после болезни

Ирония судьбы заключалась в том, что вскоре Макэвой должен был начать подготовку к фильму "Стекло", где он снова играл Кевина Венделла Крамба и его чрезвычайно сильную личность по прозвищу Зверь.

Однако после больницы актер был настолько истощен, что не мог даже бегать или ездить на велосипеде. О тренировках для роли суперсильного персонажа сначала пришлось забыть.

Первые четыре недели занятий с личным тренером были посвящены реабилитации. Только после этого Макэвой постепенно вернулся к силовым нагрузкам и начал набирать мышечную массу.

Несмотря на пережитое, актер все-таки вернулся на съемочную площадку, а в 2019 году зрители увидели его в фильме "Стекло".

Ранее другой голливудский актер рассказал о том, что чуть не лишился руки из-за травмы.