И, как сообщает People, Пауэлл не взял несколько недель больничного и не уехал на восстановление. Уже на следующий день он вернулся на съемочную площадку.

Что произошло на съемках фильма "Бегущий человек"

По сюжету героя Пауэлла должны были ранить ножом в руку. Для сцены использовали бутафорский нож с выдвижным лезвием, однако актер все равно повредил сухожилие. Сначала он даже не понял, насколько серьезна травма, и пытался продолжать работу.

"Бегущий человек": смотреть трейлер

Но вскоре рука сильно опухла. В больнице медики обнаружили септическую инфекцию, после чего Пауэллу потребовалась срочная операция. Сам актер вспоминал слова врачей с крайней мрачностью:

"Это серьезно. Ты можешь проснуться без руки".

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К счастью, руку удалось спасти. Но уже на следующий день Пауэлл с перевязанной кистью снова был на съемочной площадке. Травму даже вписали в сценарий. Более того, актеру пришлось снимать сцену, где он лазал по фасаду здания одной рукой при температуре около -10 градусов, одетый лишь в банное полотенце. При этом врачи советовали держать руку в тепле, сухости и покое.

Съемки сильно измотали актера

Позже Пауэлл признался, что завершил работу над картиной "сломленным физически и эмоционально". На этом неприятности не закончились: фильм "Бегущий человек" Эдгара Райта, вышедший в ноябре 2025 года, не оправдал ожиданий в прокате. Актер связывал это, в частности, с проблемами маркетинга Paramount.

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