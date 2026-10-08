І, як повідомляє People, Пауелл не взяв кілька тижнів лікарняного й не поїхав відновлюватися. Вже наступного дня він повернувся на знімальний майданчик.

Що сталось на зйомках фільму "Людина, що біжить"

За сюжетом героя Пауелла мали поранити ножем у руку. Для сцени використовували бутафорський ніж із висувним лезом, однак актор все одно пошкодив сухожилля. Спочатку він навіть не зрозумів, наскільки серйозна травма, й намагався продовжувати роботу.

"Людина, що біжить": дивитись трейлер

Та незабаром рука сильно набрякла. У лікарні медики виявили септичну інфекцію, після чого Пауеллу знадобилася термінова операція. Сам актор згадував слова лікарів максимально безрадісно:

Це серйозно. Ти можеш прокинутися без руки.

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На щастя, руку вдалося врятувати. Але вже наступного дня Пауелл з перев'язаною рукою знову був на майданчику. Травму навіть вписали у сценарій. Ба більше, акторові довелося знімати сцену, де він лазив фасадом будівлі однією рукою за температури близько -10 градусів, одягнений лише в банний рушник. При цьому лікарі радили тримати руку в теплі, сухості та спокої.

Зйомки добряче виснажили актора

Пауелл згодом зізнався, що завершив роботу над картиною "зламаним фізично й емоційно". На цьому неприємності не закінчилися: "Людина, що біжить" Едгара Райта, яка вийшла у листопаді 2025 року, не виправдала очікувань у прокаті. Актор пов'язував це, зокрема, з проблемами маркетингу Paramount.

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