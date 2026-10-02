Як повідомляє yahoo, у інтерв’ю Дженніфер Еністон для Interview Magazine Буллок відверто згадала, як на початку кар’єри відмовлялася від ролей через непристойні вимоги на прослуховуваннях.

"Просили мене зняти штани"

Буллок розповіла, що коли жила в Нью-Йорку і працювала офіціанткою, то ходила на безліч кастингів. За її словами, серед людей, які проводили прослуховування, вистачало тих, кого акторка прямо назвала "збоченцями".



Сандра Буллок / Фото reddit.com



Вона згадала, що її просили роздягатися та "зняти штани", але на такі умови відповідала просто: це не та роль, яка їй потрібна. При цьому Буллок визнала, що молодим акторам постійно здається, ніби наступної роботи може вже не бути, тому спокуса погоджуватися майже на все дуже велика.

Чому Буллок втекла від романтичних комедій

Інше важливе рішення акторка ухвалила вже тоді, коли стала великою зіркою. У 1990-х і на початку 2000-х Буллок регулярно знімалася у романтичних комедіях.

Проте в якийсь момент акторці набридло, що цей жанр постійно критикують, а її саму не сприймають достатньо серйозно. Тому вона свідомо вирішила відійти від ромкомів і спробувати себе в драматичному кіно.

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Одним із таких проєктів став Crash. Рішення виявилося не найгіршим: фільм згодом отримав "Оскар" як найкращий фільм, а Буллок разом з акторським складом – нагороду Гільдії кіноакторів.

Щоправда, з ромкомами акторка остаточно не попрощалася. У 2009 році вийшла "Пропозиція", яка стала одним із найбільших хітів у її кар’єрі, а у 2022-му Буллок повернулася до жанру у "Загублене місто" з Ченнінгом Татумом.

Раніше ми розповідали, що на зйомках фільму "Оселя зла" головний актор ледь не загинув під час зйомок.