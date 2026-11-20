Как сообщает Variety, в ходе мероприятия Semafor Silicon Valley & The World Безос рассказал подробности кастинга на роль легендарного британского шпиона.

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По его словам, сначала претендентов было немало, однако впоследствии список сократили до пяти актеров. Каждый из финалистов проходил полноценные кинопробы – в костюмах, на настоящих декорациях и с другими актерами. Причем каждому пришлось сыграть по три разные сцены.

После этого команда, в частности режиссер Дени Вильнев, собралась, чтобы просмотреть записи и принять окончательное решение.

И тут произошло то, чего, похоже, не ожидал даже сам Безос. Паттинсон, которого сначала рассматривали не слишком охотно из-за его популярности, буквально затмил конкурентов.

"Сначала мы немного предвзято относились к нему, потому что он уже настолько известен. Возможно, стоило выбрать кого-то менее известного. Но после кинопроб стало очевидно, что именно он – Джеймс Бонд", – рассказал Безос.

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Миллиардер подчеркнул, что все пятеро финалистов продемонстрировали великолепную игру, однако именно исполнение Паттинсона произвело на команду наибольшее впечатление. По словам Безоса, после просмотра проб споров относительно победителя практически не возникло.

Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда / Фото BACKGRID



Сам Роберт Паттинсон назвал возможность сыграть агента 007 честью всей жизни и поблагодарил команду Amazon MGM Studios за доверие.

К слову, среди претендентов на роль нового Бонда называли Каллума Тернера, Джоша О'Коннора, Джека Лаудена и Николаса Голта. В разное время в списках потенциальных кандидатов также фигурировали Джейкоб Элорди, Аарон Тейлор-Джонсон и даже Гарри Стайлз.

К новому Джеймсу Бонду обратился Пирс Броснан, который тоже сыграл роль Агента 007