Як повідомляє Variety, під час заходу Semafor Silicon Valley & The World Безос розповів подробиці кастингу на роль легендарного британського шпигуна.

Adv

популярні відео

За його словами, спочатку претендентів було чимало, однак згодом список скоротили до п'яти акторів. Кожен із фіналістів проходив повноцінні кінопроби – у костюмах, на справжніх декораціях та з іншими акторами. Причому кожному довелося зіграти по три різні сцени.

Після цього команда, зокрема режисер Дені Вільньов, зібралася, щоб переглянути записи та ухвалити остаточне рішення.

І тут сталося те, чого, схоже, не очікував навіть сам Безос. Паттінсон, якого спочатку розглядали не надто охоче через його популярність, буквально затьмарив конкурентів.

Спочатку ми трохи упереджено ставилися до нього, бо він уже настільки відомий. Можливо, варто було обрати когось менш знаного. Але після кінопроб стало очевидно, що саме він – Джеймс Бонд, – розповів Безос.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Мільярдер наголосив, що всі п'ятеро фіналістів продемонстрували чудову гру, проте саме виконання Паттінсона справило на команду найбільше враження. За словами Безоса, після перегляду проб суперечок щодо переможця практично не виникло.

Роберт Паттаніон зіграє Джеймса Бонда / Фото BACKGRID



Сам Роберт Паттінсон назвав можливість зіграти агента 007 честю всього життя та подякував команді Amazon MGM Studios за довіру.

До слова, серед претендентів на роль нового Бонда називали Каллума Тернера, Джоша О'Коннора, Джека Лаудена та Ніколаса Голта. У різний час у списках потенційних кандидатів також фігурували Джейкоб Елорді, Аарон Тейлор-Джонсон і навіть Гаррі Стайлз.

До нового Джеймса Бонда звернувся Пірс Броснан, який теж зігав роль Агента 007