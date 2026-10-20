Почему Брэндон ушел из сериала "Беверли-Хиллз, 90210": Джейсон Пристли раскрыл истинную причину

Брэндон Уолш был одним из главных героев культового сериала 90-х. Но после восьми сезонов Джейсон Пристли неожиданно решил расстаться с ролью, которая сделала его знаменитым.

Спустя почти 30 лет актер наконец подробно объяснил, почему ушел из сериала "Беверли-Хиллз, 90210". И, как оказалось, дело было не в деньгах или конфликтах с коллегами, а в продюсере, который категорически отказывался поставить точку. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В подкасте 9021OMG, который ведет его бывшая коллега Дженни Гарт, Пристли признался, что уже во время восьмого сезона сериал начал напоминать бесконечную мыльную оперу.



Джейсон Пристли / Фото gettyimages



Герои впадали в кому, неожиданно появлялись братья-близнецы, а сценаристы, казалось, соревновались, кто придумает более абсурдный сюжетный поворот.

Актер неоднократно просил продюсера Аарона Спеллинга завершить сериал, пока у него еще были хорошие рейтинги.

"Давай закончим это. Уйдем на пике популярности. Сериал замечательный, рейтинги до сих пор хорошие. Напишем финал, который мы хотим увидеть", – вспоминает Пристли.

Однако Спеллинг был категоричен. Продюсер заявил, что его вынесут со съемочной площадки разве что в мешке для трупов.

В конце концов Пристли решил уйти сам, ведь хотел развивать карьеру и заниматься другими проектами.

Как это повлияло на сюжет сериала

Оказывается, создатели сериала планировали счастливый финал для Брэндона Уолша и Келли Тейлор. Однако решение Пристли уйти перечеркнуло эти планы.

В девятом сезоне его персонаж покинул Беверли-Хиллз и переехал в Вашингтон, чтобы строить журналистскую карьеру.

Дженни Гарт призналась, что после ухода Пристли сериал утратил прежнюю атмосферу. Ведь к тому моменту зрители уже попрощались и с Брендой Уолш, которую играла Шеннен Доэрти. Но самое интересное в том, что сегодня Пристли сожалеет о своем решении.

"Если бы я знал, что сериал продлится всего полтора года после моего ухода, я бы остался", – признался актер.

В итоге "Беверли-Хиллз, 90210" завершился в мае 2000 года после десяти сезонов.

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