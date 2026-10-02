Как сообщает 24 Канал, прошло более 30 лет, а Тиффани Тиссен, сыграла Валери, до сих пор легко узнать. В 2026 году актрисе исполнилось 52 года, она продолжает сниматься, занимается кулинарными проектами и регулярно появляется на публике.

Как Тиссен попала в "Беверли-Хиллз"

До появления Валери актриса уже была большой звездой подросткового телевидения благодаря роли Келли Каповски в сериале "Спасенные звонком".

К сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" она присоединилась в 1994 году после ухода Шеннен Догерти. Валери быстро завоевала репутацию "плохой девочки" сериала: уже ее первое появление должно было показать, что перед зрителями будет совсем не та Бренда Уолш. Тиссен оставалась в основном составе до 1998 года, а позже вернулась в качестве гостя в финальном сезоне.

Кстати, именно "Беверли-Хиллз" принесло ей первые по-настоящему серьезные деньги. Недавно Тиссен рассказала, что в сериале "Спасенные звонком" молодые актеры зарабатывали значительно меньше, чем можно было бы подумать, учитывая популярность шоу, а "настоящие деньги" она начала получать только после перехода в "90210".

Куда она исчезла после "Беверли-Хиллз"

На самом деле никуда. Тиссен продолжила активно работать на телевидении, в частности сыграла Элизабет Берк в популярном сериале "Белый воротничок". Параллельно она постепенно превратила любовь к кулинарии в отдельную часть своей карьеры – вела гастрономические шоу и выпускала кулинарные книги.

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В 2026 году актриса вернулась к художественным сериалам в мистической комедийной драме "Академия Ковена", где также играет Девон Сава. Премьера проекта состоялась в начале октября.

Что известно о личной жизни

С 2005 года Тиссен замужем за актером и художником Брэди Смитом. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Харпер и сына Холта. В июле 2025 года они отметили 20-летие брака – по голливудским меркам это уже почти серебряная свадьба с элементами научной фантастики.

Сегодня Тиссен охотно делится в соцсетях кулинарными творениями, семейной жизнью и моментами из работы. А Валери Мелоун осталась где-то в 90-х – вместе с тонкими бровями, огромными мобильными телефонами и драмами, которые можно было разыгрывать целый телевизионный сезон.

Как сейчас выглядит актриса, что сыграла в сериале " Сидни в сериале "Район Мелроуз" ".

