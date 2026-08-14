24 Канал решил рассказать, где сейчас находится актриса и как сложилась ее личная жизнь.

Кто такая Лора Лейтон



Лора Лейтон в сериале "Район Мелроуз" / Фото imdb



Лора Лейтон родилась 24 июля 1968 года в Айова-Сити, штат Айова. В 2026 году ей исполнилось 58 лет. До начала актерской карьеры она успела получить образование в области бизнеса в Калифорнийском государственном университете, а после переезда в Лос-Анджелес работала, в частности, официанткой и снималась в рекламных роликах. Среди ее ранних работ была даже реклама Pizza Hut.

А затем в ее жизни появился "Район Мелроуз". В 1993 году Лора получила роль Сидни Эндрюс – младшей сестры Джейн Манчини. Изначально персонаж должен был появиться лишь в двух эпизодах. Но Сидни оказалась настолько колоритной, что создатели сериала, похоже, поняли одну простую вещь: почему убирать героиню, которая прекрасно умеет создавать проблемы всем вокруг?

В результате Лейтон стала постоянной участницей сериала и играла Сидни на протяжении нескольких сезонов. За эту роль в 1995 году актрису номинировали на "Золотой глобус".

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А что было после "Мелроуз-Парка"

После сериала Лейтон не исчезла с экранов. Она появлялась в "Беверли-Хиллз, 90210", а также в "Законе и порядке", "CSI: Майами" и других телевизионных проектах.

В 2009 году актриса вновь сыграла Сидни в перезапуске "Мелроуз-Парка". Правда, новая версия сериала просуществовала недолго – канал The CW закрыл его после одного сезона. Сидни, как видим, вернулась, но магия 90-х решила не возвращаться вместе с ней.

А вот новое поколение зрителей могло знать Лору совсем по другой роли.

С 2010 по 2017 год она играла Эшли Марин, маму Ханны, в популярном сериале "Милые обманщицы". Лейтон появилась во всех семи сезонах шоу.

Как сейчас выглядит Лора Лейтон

Сегодня Лора Лейтон уже не та Сидни, которую мы помним из 90-х, – и это, честно говоря, вполне логично. Прошло более 30 лет, а Голливуд пока не научился продавать людям машину времени.

Актриса продолжает появляться на публике и общаться с поклонниками. В 2024–2025 годах она вместе с бывшими коллегами по "Мелроуз-Плейс" регулярно возвращалась к истории сериала в подкасте Still the Place, где они пересматривали старые эпизоды и вспоминали времена культовой драмы.

На современных фотографиях Лейтон видна та самая узнаваемая актриса, но уже с более зрелым образом. И если вы помните ее исключительно как дерзкую Сидни из 90-х, современные фото могут немного удивить: перед нами уже не героиня мыльной оперы, которая каждые несколько серий попадает в очередную передрягу, а спокойная взрослая женщина, которая, кажется, давно вышла из того самого дома на Мелроуз-авеню.

В 2025 году Лейтон также откровенно говорила о старении в Голливуде. Она признавалась, что для женщин старшего возраста возможностей в киноиндустрии становится меньше, а ее собственные приоритеты со временем изменились. Теперь для нее важны не только карьерные амбиции, но и семья, и баланс в жизни.

Личная жизнь Лоры Лейтон

И вот здесь сценаристы могли бы просто взять реальную историю Лоры и Дага Саванта и снять отдельный сериал.

Лора познакомилась с Дагом Савантом именно на съемках "Мелроуз-Плейс". Он играл Мэтта Филдинга. В мае 1998 года они поженились.

И, в отличие от большинства романов в сериалах 90-х, этот не закончился через три эпизода.

Пара вместе уже более 25 лет. У них двое общих детей – сын Джек и дочь Люси. Кроме того, у Дага есть еще две дочери от предыдущего брака, что делает их фактически воспитывающими большую смешанную семью.

В 2023 году Лора стала бабушкой, а в 2025-м сообщила о рождении второго внука – мальчика по имени Грейсон. То есть Сидни Эндрюс официально стала бабушкой. И это, пожалуй, один из самых неожиданных сюжетных поворотов для тех, кто помнит ее исключительно по 90-м.

Лора Лейтон сегодня

Сегодня Лора продолжает время от времени появляться на экране, поддерживает связь с коллегами по "Мелроуз-Плейс" и участвует в проектах, связанных с сериалом.

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