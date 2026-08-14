24 Канал вирішив розповісти де зараз акторка і як склалось її особисте життя.

Хто така Лора Лейтон



Лора Лейтон в серіалі "Район Мелроуз" / Фото imdb



Лора Лейтон народилася 24 липня 1968 року в Айова-Сіті, штат Айова. У 2026 році їй виповнилося 58 років. До акторської кар’єри вона встигла повчитися бізнесу в California State University, а після переїзду до Лос-Анджелеса працювала, зокрема, офіціанткою та знімалася в рекламних роликах. Серед її ранніх робіт була навіть реклама Pizza Hut.

А потім у її житті з’явився "Район Мелроуз". У 1993 році Лора отримала роль Сідні Ендрюс – молодшої сестри Джейн Манчіні. Спочатку персонаж мав з’явитися лише у двох епізодах. Але Сідні виявилася настільки колоритною, що творці серіалу, схоже, зрозуміли просту річ: навіщо прибирати героїню, яка чудово вміє створювати проблеми всім навколо?

У результаті Лейтон стала постійною частиною серіалу й зіграла Сідні протягом кількох сезонів. За цю роль у 1995 році акторку номінували на "Золотий глобус".

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А що було після "Району Мелроуз"

Після серіалу Лейтон не зникла з екранів. Вона з’являлася в "Беверлі-Гіллз, 90210", а також у "Законі і порядку", "CSI: Маямі" та інших телевізійних проєктах.

У 2009 році акторка знову стала Сідні у перезапуску "Району Мелроуз". Щоправда, нова версія серіалу довго не прожила – The CW закрив його після одного сезону. Сідні, як бачимо, повернулася, але магія 90-х вирішила не повертатися разом із нею.

А от нове покоління глядачів могло знати Лору зовсім за іншою роллю.

З 2010 до 2017 року вона грала Ешлі Марін, маму Ганни, у популярному серіалі "Гарненькі брехунки". Лейтон з’явилася в усіх семи сезонах шоу.

Як зараз виглядає Лора Лейтон

Сьогодні Лора Лейтон уже не та сама Сідні, яку ми пам’ятаємо з 90-х, – і це, чесно кажучи, цілком логічно. Минуло понад 30 років, а Голлівуд поки не навчився продавати людям машину часу.

Акторка продовжує з’являтися на публіці та спілкуватися з фанатами. У 2024–2025 роках вона разом із колишніми колегами по "Району Мелроуз" регулярно поверталася до історії серіалу у подкасті Still the Place, де вони переглядали старі епізоди й згадували часи культової драми.

У сучасних фотографіях Лейтон видно ту саму впізнавану акторку, але вже з більш зрілим образом. І якщо ви пам’ятаєте її виключно як зухвалу Сідні з 90-х, сучасні фото можуть трохи здивувати: перед нами вже не героїня мильної опери, яка кожні кілька серій потрапляє в чергову халепу, а спокійна доросла жінка, яка, здається, давно вийшла з того самого будинку на Мелроуз-авеню.

У 2025 році Лейтон також відверто говорила про старіння в Голлівуді. Вона зізнавалася, що для жінок старшого віку можливостей у кіноіндустрії стає менше, а її власні пріоритети з часом змінилися. Тепер для неї важливі не лише кар’єрні амбіції, а й родина та баланс у житті.

Особисте життя Лори Лейтон

І ось тут сценаристи могли б просто взяти реальну історію Лори та Дуга Саванта і зняти окремий серіал.

Лора познайомилася з Дагом Савентом саме на зйомках "Району Мелроуз". Він грав Метта Філдінга. У травні 1998 року вони одружилися.

І, на відміну від більшості романів у серіалах 90-х, цей не закінчився через три епізоди.

Пара разом уже понад 25 років. У них двоє спільних дітей – син Джек і донька Люсі. Крім того, Даг має ще двох доньок від попереднього шлюбу, тож разом подружжя фактично виховувало велику змішану родину.

У 2023 році Лора стала бабусею, а у 2025-му повідомила про народження другого онука – хлопчика на ім’я Грейсон. Тобто Сідні Ендрюс офіційно доросла до статусу бабусі. І це, мабуть, один із найнеочікуваніших сюжетних поворотів для тих, хто пам’ятає її виключно з 90-х.

Лора Лейтон сьогодні

Сьогодні Лора продовжує час від часу з’являтися на екрані, підтримує зв’язок із колегами по "Району Мелроуз" і бере участь у проєктах, пов’язаних із серіалом.

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