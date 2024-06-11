Поражают эффектностью: популярные фильмы с Джейсоном Стэйтемом

Джейсон Стэйтем – непревзойденный актер, с которым жанр боевиков взлетел до новых высот в киноиндустрии. Имея за плечами более 20 лет игры в фильмах о крутых парнях, он продолжает дарить зрителям каждый раз новые эмоции от просмотра лент с его участием.

Редакция Кино 24 подготовила 4 интересных и популярных ленты, в которых снялся Джейсон Стэйтем. Поэтому хватайте попкорн и погружайтесь в кинотур фильмами с участием известного актера.

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"Перевозчик"

В этом фильме Джейсон Стэйтем сыграл Фрэнка Мартина, бывшего офицера спецназа, который зарабатывает немалые деньги, доставляя важные грузы. Однако делает это с невозмутимым отношением к делу, более того, он даже не интересуется содержимым того, что перевозит.

Но однажды он неожиданно наталкивается на сюрприз в багажнике своего автомобиля – китаянку Куай Лай, которая оказывается дочерью влиятельного наркодилера.

"Перевозчик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мег"

По сюжету, исследование тайн океанских глубин в самом разгаре. Известный ученый Джонас Тейлор вместе со своей напарницей Джекс наткнулись на следы огромного мегалодона – древнего хищника невероятных размеров. Приготовьтесь к душераздирающему приключению, когда они столкнутся лицом к лицу с этим ужасающим созданием в битве за выживание.

"Мег": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шпионка"

Встречайте Сьюзан Купер – героиню невидимого фронта ЦРУ. Несмотря на то, что Сьюзан застряла на кабинетной работе аналитика, она хочет выйти в центр внимания и показать миру, на что она способна. Когда ее напарник в опасности, а лучший агент в беде, Сьюзан бесстрашно соглашается работать под прикрытием и задержать торговца оружием, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

"Шпионка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пчеловод"

История расскажет об Адаме Клее – секретном агенте в отставке, который превратился в пчеловода. Живя на волшебной ферме в Массачусетсе, принадлежащей очаровательной Элоизе Паркер, учительнице на пенсии, Адам проводит свои дни, ухаживая за землей и разводя пчел. Но когда происходит трагедия и Элоиза становится жертвой интернет-мошенников, теряя 2 миллиона долларов и принимая радикальное решение, стоившее ей жизни, Адам начинает искать справедливости и одного за другим ликвидирует мошенников...

"Пчеловод": смотрите онлайн трейлер фильма

Заметим, Джейсон Стэйтем получил широкую популярность у аудитории и успел прочно встать в один ряд с легендарными актерами боевиков 20-го века. Каждый из проектов, в котором снимается актер, всегда получает положительные отзывы от зрителей.