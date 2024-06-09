За время своей карьеры она сыграла в немалом количестве фильмов. Если же у вас нет планов на вечер воскресенья, то предлагаем провести его за просмотром комедий с Милой Кунис.

Смотрите также Для тех, кто хочет зарядиться позитивом: 2 турецкие романтические комедии, которые согреют ваше сердце

"Секс по дружбе"

Этот фильм вышел на экраны еще в 2011 году. Тогда энергичному Джастину Тимберлейку в паре с очаровательной Милой Кунис удалось обычную комедию сделать одним из самых кассовых фильмов года.

В фильме "Секс по дружбе" наша главная героиня – трудолюбивая сотрудница агентства, которую в последнее время охватывает желание серьезных романтических отношений. Но все приобретает крутой поворот, когда она встречает очаровательного редактора глянцевого журнала. Он – расслабленный парень, который не заинтересован в обязательствах. Так, эти двое решают быть вместе, но только ради секса, секса по дружбе!

"Секс по дружбе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Очень плохие мамочки"

Главная героиня Эми – суперженщина, которая старается найти баланс в своей жизни, ухаживая за детьми, собакой и даже ленивым мужем. Посреди всего этого хаоса она совершенно не имеет время на себя. Однако встреча с двумя очаровательными женщинами изменит ее жизнь. Так, она познакомилась с Карлой, веселой матерью-одиночкой, и Кики, симпатичной домохозяйкой. Вместе эти три безудержные леди вырываются из повседневности и погружаются в приключения в стиле Вегаса, но с девичьим привкусом. Поэтому приготовьтесь к веселым и беззаботным развлечениям, когда героини встряхнут свою жизнь.

"Очень плохие мамочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шпион, который меня бросил"

Главная героиня Одри попала в неприятное положение. Представьте, что вас кинули смс-кой перед днем рождения. Да – это дрянное ощущение, которое пропускает сквозь себя главная героиня. Однако девушке повезло, ведь ее лучшая подруга Морган готова поднять ей настроение и позаботиться о том, чтобы они справились со всеми приключениями, которые случатся на их пути. Неожиданно оказывается, что бывший парень Одри – агент ЦРУ, и девушки оказываются в эпицентре захватывающей правительственной операции.

Так, их ждут как погони, так и перестрелки. И, возможно, девушки не самый подготовленный дуэт, но им удается уклоняться от опасности. Но удастся ли им пройти все круги испытаний до конца?

"Шпион, который меня бросил": смотрите онлайн трейлер фильма

"В пролете"

"В пролете" – замечательная романтическая комедия. Здесь Мила Кунис играет администратора отеля, что помогает персонажу Джейсона Сигела забыть о Саре Маршалл - его бывшей девушке-кинозвезде.

По сюжету, музыкант Питер 5 лет встречался с красавицей Сарой. Однако девушка приняла решение разорвать их многолетние отношения. Можно было бы сказать, что Питер легко это воспринял, но этот период был одним из самых ужасных в его жизни. Чтобы хоть как-то отвлечься, он отправляется на отдых к океану. Но там его ждет худший сон, ведь Сара и ее новоиспеченный бойфренд отдыхают в том же отеле, где остановился и он. Более того, они даже живут в комнатах по-соседству. Именно здесь на помощь главному герою приходит администратор Рэйчел. И, кто знает, может, эта встреча изменит всю ситуацию для Питера к лучшему.

"В пролете": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта подборка из комедийных фильмов с участием Милы Кунис непременно захватят вас своим сюжетом, актерским мастерством и эмоциональностью. Приятного киносанса!