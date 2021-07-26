Сильный и стильный Джейсон Стейтем: 6 ярких фильмов актера

Один из импозантных актеров-британцев 26 июля 2021 года празднует свой День рождения: Джейсону Стейтему – 54! Редакция Кино 24 вспоминает лучшие картины с его участием.

Джейсон Стейтем получил известность у широкой аудитории и успел крепко встать в один ряд с легендарными актерами боевиков 20-го века, как Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Образ сильного мужчины в сложных жизненных обстоятельствах никого не оставляет без внимания, особенно, когда выпутываться приходится с шармом и юмором, хоть и по большей части отработанными ударами.

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6 самых ярких фильмов актера

1. Ограбление на Бейкер-стрит

Режиссер: Роджер Дональдсон

Год: 2008

Оригинальное название: The Bank Job

В 2008 году у Стейтема за плечами уже было два "Перевозчика" и один "Адреналин", он был звездой фильмов о диких погонях, разбитых машинах и выбитых зубах. Но здесь он решил наплевать на комфорт и сняться не в очень масштабной, но изящной британской криминальной драме, в основу которой легло реальное ограбление банка на Бейкер-стрит 1971 года. Надо ли говорить, что Джейсон Стейтем выглядит органично, даже когда ненадолго роняет оружие?

"Ограбление на Бейкер-стрит" 2008: смотрите трейлер фильма

2. Карты, деньги, два ствола

Режиссер: Гай Ричи

Год: 1998

Оригинальное название: Lock, Stock and Two Smoking Barrels

По легенде, Гай Ричи встретил Джейсона Стейтема, когда тот торговал украшениями и духами на улице. Режиссер разглядел его природный талант и особую энергию и пригласил здоровяка сняться в своей дебютной полнометражке. "Карты, деньги, два ствола" собрали более 4 миллионов долларов в США. Дуэт показал миру, что такое настоящая черная комедия.

"Карты, деньги, два ствола" 1998: смотрите трейлер фильма

3. Большой куш

Режиссер: Гай Ричи

Год: 2000

Оригинальное название: Snatch

После дикого успеха фильма "Карты, деньги, два ствола" Гай Ричи понял, что вытянул счастливый билет, и принимал Стейтема во все проекты, кроме разве что клипов для любимой жены и фильмов с ее участием (его можно понять). Второй фильм Ричи стал его вторым хитом и собрал более 80-ти миллионов долларов в мировом прокате, закрепив актерский успех Джейсона Стейтема: его грубую щетину и свирепый взгляд исподлобья не смогли затмить даже Бенисио Дель Торо, легендарный Деннис Фарина и Брэд Питт.

"Большой куш" 2000: смотрите трейлер

4. Адреналин

Режиссеры: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

Год: 2006

Оригинальное название: Crank

"Адреналин" сравнивают с культовым фильмом "Скорость" (с Киану Ривзом и Сандрой Буллок), но вместо автобуса по улицам Лос-Анджелеса в нем носится Джейсон Стейтем, сбивая все на своем пути. Но и он тоже не может остановиться: по организму бродит яд, готовый остановить его сердце, как только в теле упадет уровень адреналина. Чтобы снять этот боевик, не нужны сложные персонажи и выстраданный сценарий – Марк Невелдайн, Брайан Тейлор и Джейсон Стейтем прекрасно это понимали.

"Адреналин" 2006: смотрите трейлер фильма

5. Перевозчик

Режиссеры: Луи Летерье, Кори Юэнь

Год: 2002

Оригинальное название: The Transporter

Если Гай Ричи подарил миру Стейтема-актера, то "Перевозчик" сделал его экшен-звездой. И это далеко не единственная заслуга культового криминального боевика Луи Летерье и Кори Юэня. К ним относятся, например, драка, в которой Стейтем, похожий на Джеки Чана, противостоит топором, и звучит бессмертная фраза: "Безнадежно – это когда на крышку гроба падает земля. Остальное можно исправить".

"Перевозчик" 2002: смотрите трейлер фильма

6. Гнев человеческий

Режиссер: Гай Ричи

Год: 2021

Оригинальное название: Wrath of Man

По сюжету Стейтем играет Хилла – человека с тяжелым прошлым. Он устраивается в инкассаторскую компанию, но отнюдь не ради стабильной заработной платы. Герой Стейтема ищет справедливости и мести. Инкассаторы по всему городу становятся жертвами нападения банды. Поэтому Хиллу придется освободить свой гнев человеческий ради поиска истины.

"Гнев человеческий" 2021: смотрите трейлер фильма