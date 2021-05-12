Джейсон Стэйтем возвращается в кинотеатры в новом экшн-триллере своего давнего друга Гая Ричи "Гнев человеческий". Мы узнали секреты сотрудничества с культовым режиссером и особенности съемок будущей премьеры – детали читайте в эксклюзивном интервью с актером.

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Интервью с Джейсоном Стэйтемом

Джейсон, поздравляем вас с выходом "Гнева человеческого" на большие экраны! Расскажите, как этот фильм появился в вашей карьере и почему именно сейчас?

Спасибо! Это правда интересный и волнующий момент, мы так давно не работали с Гаем вместе и вот, выходит новый фильм. На самом деле за эти годы мы несколько раз пытались поработать вместе, обговаривали идеи, но все время уходило на другие проекты. И вот Гай как-то позвонил и начал говорить об этом фильме, и буквально через несколько минут все было решено. К тому же, у нас появилась возможность не растягивать процесс разработки на годы, а снимать тут же, по горячим следам.

Если бы вы могли описать фильм и жанр в нескольких предложениях человеку, который ничего не знает о ленте, кроме названия, как бы вы о нем рассказали?

Это одновременно очень личная и очень масштабная история. С одной стороны – это путешествие одного противоречивого героя в его личный ад, а с другой стороны – это история со множеством фигур, которые играют в свои игры и столкновение с главным персонажем фильма может привести их к концу. Безусловно – это триллер со смыслом, но и с перестрелками, как без этого?



Джейсон Стэйтем в фильме Гая Ричи "Гнев человеческий" / Фото Volga Ukraine

То есть реклама не вводит зрителей в заблуждение, вы действительно играете противоречивого и загадочного героя?

Да, героя или антигероя, как сейчас часто говорят. Мы много с Гаем обсуждали героев из кино 70-х, чьи поступки в фильмах становились катализатором дальнейшей катастрофы. И в своем персонаже я увидел это очень четко. Он одержим местью, гневом, тем, что человек с его бэкграундом назовет "справедливостью". Я думаю, что точную оценку даст каждый зритель самостоятельно, посмотрев кино и сделав собственные выводы. Мы не пытались навязать какую-то "единственно верную" точку зрения.

В "Гневе человеческом" вы возглавляете большой актерский ансамбль. Вам нравится работать с таким большим количеством партнеров по площадке и какая сложилась динамика в этом случае?

Гай всегда умел собирать потрясающий каст, где каждый на своем месте. И "Гнев" не стал исключением. Это сильнейшая актерская команда: Холт МакКэллани, Эдди Марсан, Джош Хартнетт, Скотт Иствуд и другие ребята. И у нас сложилась по-семейному позитивная обстановка, несмотря на то, что мы снимали жесткое кино, где мало кто относится с симпатией и доверием к ближнему своему. Это определенно один из моих лучших опытов. Я очень люблю работать в команде, поэтому я так сильно люблю кино.



Гай Ричи и Джейсон Стэйтем на съемках фильма "Гнев человеческий"/ Фото Volga Ukraine

Вы не работали вместе с Гаем Ричи больше 15 лет с момента выхода триллера "Револьвер" на большие экраны. Что-то поменялось в его принципах работы?

Гай потрясающий режиссер, я не стану ради выдуманных приличий пытаться скромничать. В нашем бизнесе очень редко можно встретить режиссера, который все держит под контролем, который точно знает чего хочет, и одновременно с этим – открыт к любым мнениям, позитивно настроен и вовлечен в абсолютно любую актерскую дискуссию. Бывают бездельники, бывают демиурги, которые всеми помыкают. Но это все не про Гая и в этом смысле он не изменился совершенно. Возможно, что где-то внутри он приобрел еще больше уверенности в своих действиях, все-таки двадцатилетний опыт – это не шутки. Мы оба говорили перед съемками о том, что вот, не работали вместе так долго, но все эти годы дружили. А сейчас начнутся съемки и мы переругаемся (смеется). Но все обошлось, все так же, как и было. Никто не превратился в капризную диву!

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То есть Гай Ричи – не строгий босс?

Нет, он уважающий тебя начальник (смеется). В любом случае все на площадке уважают Гая априори и у него сильный характер. Я не думаю, что слабохарактерный человек может быть режиссером, а тем более – таким успешным.

У вас есть какие-то привычки, какие-то совместные ритуалы во время съемок?

Мы с Гаем десятилетиями занимаемся боевыми искусствами, борьбой, поэтому устраивали в перерывах бои по всем правилам (смеется). Но вообще мы же в первую очередь – давние друзья, поэтому куда чаще говорим не о кино. Спорт, семья, мир вокруг – обсуждаем все.



Джейсон Стэйтем в главной роли фильма "Гнев человеческий" / Фото Volga Ukraine

Вы отметили, что все-таки снимать свой N-ый фильм не совсем то же самое, что снимать первый, и для вас, и для Гая – это был культовый фильм "Карты, деньги, два ствола". Помните свои ощущения на той съемочной площадке?

Конечно! Я не могу говорить про Гая, все-таки "Карты, деньги..." – его детище, а не проект "на заказ", уверен, что часть его беспечности и уверенности была скорее напускными, чтобы не напугать таких как я. Но я тоже хоть и был новичком, но не был мальчиком. Да, для меня кино было в начале скорее приключением, хотя я и верил в успех фильма, но не в свою собственную карьеру. Тем ни менее я старался не облажаться, я понимал как трудно было найти финансирование, собрать команду. Иногда чересчур старался (смеется), меня даже как-то остановил Гай и попросил быть больше "собой".

А когда вы смогли поверить в свою карьеру?

Когда Гай рассказал мне о "Большом куше" и я понял, что роль "Турка" – ключевая в фильме. Я понял, что в меня верят по-настоящему, что это уже не вопрос только подходящего типажа. Где-то тогда же я обзавелся агентом, стал участвовать в пробах для больших проектов. Волновался всегда так, будто мне 15, получил много отказов, но и много приглашений. Иногда из-за конфликтов в графике какие-то прекрасные возможности не реализовывались. Но я быстро понял, что надо просто работать на 100% там, где получается, и рано или поздно – твой график станет приоритетным при разработке фильма.

Ведь так и вышло!

К счастью – да. Но без Гая Ричи – ничего этого бы не вышло.



Кадры из фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" / Фото Volga Ukraine

Джейсон, напоследок, назовите три причины, почему "Гнев человеческий" нельзя пропускать в кинотеатрах?

Главное – это фильм Гая Ричи. То, как он снимает и как продумывает каждую деталь – эти важные моменты можно упустить, не посмотрев фильм на большом экране. А в деталях в визуальном искусстве и кроется суть рассказа. Каждый, кто видел хотя бы один фильм Гая в кино – понимает, о чем я говорю. К тому же, у нас очень необычные и сильные актерские работы в фильме, так что если у вас есть возможность – посмотрите "Гнев человеческий" в кинотеатре.

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Сюжет кинопремьеры "Гнева человеческого"

По сюжету Стэйтем играет некоего Хилла – человека с туманным прошлым, но очень понятным настоящим: он устраивается в инкассаторскую компанию Fortico Securities, которая перевозит миллионы по улицам Лос-Анджелеса, но отнюдь не ради стабильной заработной платы или медицинской страховки. А ради поиска справедливости в одной очень запутанной игре. Инкассаторы по всему городу становятся жертвами нападения дисциплинированной и жесткой банды, в которой всегда идеальный план нападения и ухода. Улицы еще не видели такого кошмара, пока человек, называющий себя Патриком Хиллом, не решил, что ему придется освободить свой гнев человеческий ради поиска истины.

"Гнев человеческий" 2021: смотрите трейлер

Экшн-триллер Гая Ричи "Гнев человеческий" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли – с 13 мая только в кино.