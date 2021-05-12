Джейсон Стейтем повертається у кінотеатри у новому екшн-трилері свого давнього друга Гая Річі "Гнів людський". Ми дізналися секрети співпраці з культовим режисером та особливості зйомок майбутньої прем'єри – деталі читайте в ексклюзивному інтерв'ю з актором.

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Інтерв'ю з Джейсоном Стейтемом

Джейсон, вітаємо вас з виходом "Гніву людського" на великі екрани! Розкажіть, як цей фільм з'явився у вашій кар'єрі і чому саме зараз?

Дякую! Це правда цікавий і хвилюючий момент, ми так давно не працювали з Гаєм разом і ось, виходить новий фільм. Насправді за ці роки ми кілька разів намагалися попрацювати разом, обговорювали ідеї, але весь час йшов на інші проекти. І ось Гай якось подзвонив і почав говорити про цей фільм, тож буквально за кілька хвилин все було вирішено. До того ж, у нас з'явилася можливість не розтягувати процес розробки на роки, а знімати тут же, по гарячих слідах.

Якби ви могли описати фільм і жанр в декількох реченнях людині, яка нічого не знає про стрічку, крім назви, як би ви про нього розповіли?

Це одночасно дуже особиста та дуже масштабна історія. З одного боку – це подорож одного суперечливого героя в його особисте пекло, а з іншого боку – це історія з безліччю фігур, які грають у свої ігри і зіткнення з головним персонажем фільму може привести їх до кінця. Безумовно – це трилер зі змістом, але і з перестрілками, як без цього?



Джейсон Стейтем у фільмі Гая Річі "Гнів людський" / Фото Volga Ukraine

Тобто реклама не вводить глядачів в оману, ви дійсно граєте суперечливого та загадкового героя?

Так, героя або антигероя, як зараз часто кажуть. Ми багато з Гаєм обговорювали героїв з кіно 70-х, чиї вчинки в в фільмах стали каталізатором подальшої катастрофи. І у власному персонажі я побачив це дуже чітко. Він одержимий помстою, гнівом, тим, що людина з його бекграундом назве "справедливістю". Я вважаю, що точну оцінку дасть кожен глядач самостійно, подивившись кіно і зробивши власні висновки. Ми не намагалися нав'язати якусь "єдино вірну" точку зору.

В "Гнів людському" ви очолюєте великий акторський ансамбль. Вам подобається працювати з такою великою кількістю партнерів по майданчику і яка склалася динаміка в цьому випадку?

Гай завжди вмів збирати приголомшливий каст, де кожен на своєму місці. І "Гнів" не став винятком. Це найсильніша акторська команда: Голт МакКеллані, Едді Марсан, Джош Гартнетт, Скотт Іствуд та інші хлопці. І у нас склалася по-сімейному позитивна обстановка, незважаючи на те, що ми знімали жорстке кіно, де мало хто ставиться з симпатією і довірою до ближнього свого. Це безперечно один з моїх найкращих досвідів. Я дуже люблю працювати в команді, тому й так сильно люблю кіно.



Гай Річі та Джейсон Стейтем на зйомках фільму "Гнів людський" / Фото Volga Ukraine

Ви не працювали разом з Гаєм Річі більше 15 років з моменту виходу трилера "Револьвер" на великі екрани. Щось змінилося в його принципах роботи?

Гай приголомшливий режисер, я не стану заради вигаданих пристойностей намагатися скромничати. У нашому бізнесі дуже рідко можна зустріти режисера, який все тримає під контролем, який точно знає чого хоче, та водночас з цим – відкритий до будь-яких думок, позитивно налаштований і залучений в абсолютно будь-яку акторську дискусію. Бувають нероби, бувають демиурги, які всіма зневажають. Але це все не про Гая і в цьому сенсі він не змінився зовсім. Можливо, що десь всередині він придбав ще більше впевненості в своїх діях, все-таки двадцятирічний досвід – це не жарти. Ми обидва говорили перед зйомками про те, що ось, не працювали разом так довго, але всі ці роки дружили. А зараз почнуться зйомки і ми посваримося (сміється). Але все обійшлося, все так же, як і було. Ніхто не перетворився на примхливу диву!

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Тобто Гай Річі – не суворий бос?

Ні, він поважаючий тебе начальник (сміється). У будь-якому випадку всі на майданчику поважають Гая апріорі і у нього сильний характер. Я не думаю, що людина зі слабким характером може бути режисером, а тим більше – таким успішним.

У вас є якісь звички, якісь спільні ритуали під час зйомок?

Ми з Гаєм десятиліттями займаємося бойовими мистецтвами, боротьбою, тому влаштовували в перервах бої за всіма правилами (сміється). Але взагалі ми ж в першу чергу – давні друзі, тому куди частіше говоримо не про кіно. Спорт, сім'я, світ навколо – обговорюємо все.



Джейсон Стейтем у головній ролі фільму "Гнів людський" / Фото Volga Ukraine

Ви зазначили, що все-таки знімати свій N-ий фільм не зовсім те ж саме, що знімати перший, і для вас, і для Гая – це був культовий фільм "Карти, гроші, два стволи". Пам'ятайте свої відчуття на тому знімальному майданчику?

Звісно! Я не можу говорити про Гая, все-таки "Карти, гроші ..." – його дітище, а не проект "на замовлення", впевнений, що частина його безпечності та впевненості була радше удавана, щоб не налякати таких як я. Але я теж хоч і був новачком, але не був хлопчиком. Так, для мене кіно було на початку швидше пригодою, хоча я і вірив в успіх фільму, але не в свою власну кар'єру. Тим не менш я намагався не облажатися, я розумів як важко було знайти фінансування, зібрати команду. Іноді надто старався (сміється), мене навіть якось зупинив Гай і попросив бути більше "собою".

А коли ви змогли повірити в свою кар'єру?

Коли Гай розповів мені про "Великому куші" і я зрозумів, що роль "Турка" – ключова у фільмі. Я зрозумів, що в мене вірять по-справжньому, що це вже не питання тільки відповідного типажу. Десь тоді ж я обзавівся агентом, став брати участь в пробах для великих проектів. Хвилювався завжди так, ніби мені 15, отримав багато відмов, але і багато запрошень. Іноді через конфлікти в графіку якісь прекрасні проєкти не реалізовувалися. Але я швидко зрозумів, що треба просто працювати на 100% там, де виходить, і рано чи пізно – твій графік стане пріоритетним при розробці фільму.

Адже так і вийшло!

На щастя – так. Але без Гая Річі – нічого цього б не вийшло.



Кадр з фільму Гая Річі "Гнів людський" / Фото Volga Ukraine

Джейсон, наостанок, назвіть три причини, чому "Гнів людський" не можна пропускати в кінотеатрах?

Головне – це фільм Гая Річі. Те, як він знімає і як продумує кожну деталь – ці важливі моменти можна упустити, не подивившись фільм на великому екрані. А в деталях в візуальному мистецтві і криється суть розповіді. Кожен, хто бачив хоча б один фільм Гая в кіно – розуміє, про що я говорю. До того ж, у нас дуже незвичайні і сильні акторські роботи у фільмі, тож якщо у вас є можливість – подивіться "Гнів людський" в кінотеатрі.

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Сюжет кінопрем'єри "Гніву людського"

За сюжетом Стейтем грає такого собі Хілла – людини з туманним минулим, але дуже зрозумілим справжнім: він влаштовується в інкасаторську компанію Fortico Securities, яка перевозить мільйони вулицями Лос-Анджелеса, але аж ніяк не заради стабільної заробітної плати чи медичної страховки. А заради пошуку справедливості в одній дуже заплутаній грі. Інкасатори по всьому місту стають жертвами нападу дисциплінованої та жорсткої банди, у якій завжди є ідеальний план нападу і відходу. Вулиці ще не бачили такого кошмару, поки чоловік, що називає себе Патріком Хіллом, не вирішив, що йому доведеться звільнити свій гнів людський заради пошуку правди.

"Гнів людський" 2021: дивіться трейлер онлайн

Екшн-трилер Гая Річі "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом в головній ролі – з 13 травня тільки у кіно.