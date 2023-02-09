Принять участие в аукционе может любой желающий. 15 февраля будут известны результаты. Денежные средства с аукциона пойдут на покупку тепловизора для ВСУ.

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Джек Глисон выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри

Джек Глисон стал широко известен, сыграв ведущую роль Короля Джоффри в популярном сериале "Игра престолов". 16 февраля на 3 – 4 дня он приедет в Киев, а пока можно принять участие в аукционе. Завершение приема предложений – 14 февраля. Статуэтку короля Джоффри Джек подпишет и передаст победителю лично.

Всем привет! Меня зовут Джек Глисон. Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за независимость. В скором времени я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю я лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее куда нужно,

– сказал Джек.

Аукцион будет проведен 15 февраля. Начальная цена продажи лота: 10 тысяч гривен с НДС.

Джек Глисон выставил на аукцион статуэтку короля Джоффри / Фото Prozorro

Напомним, во время визита в Киев Джек Глисон проведет несколько мастер-классов и воркшопов по мастерству актера, встретится с украинскими военнослужащими, примет участие в благотворительном собрании средств и аукционах в поддержку ВСУ, а также посетит столичные театры.