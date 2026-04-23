Как изменился в результате тяжелой болезни Джек Николсон, который впервые за долгое время вышел в свет

Известный американский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист Джек Николсон отпраздновал свой 89-й день рождения. За длительное время отсутствия на публике он заметно изменился.

Зрители знают его по ролям в фильмах "Сияние" и "Слишком рано для любви", а также многих других лентах. В день своего 89-летия Николсон впервые за долгое время появился на публике. Соответствующее видео опубликовали на странице Elder Ordonez в инстаграме.

Как изменился в результате тяжелой болезни Джек Николсон?

На видео, обнародованном в сети, видно, как Джек Николсон покидает здание отеля и садится в автомобиль. Заметно, что передвижение дается актеру нелегко: он пользуется тростью, двигается медленно и нуждается в посторонней помощи, в том числе и во время посадки в авто.

Что известно о болезни Джека Николсона?

В последние годы Николсон почти не появляется на публике. Еще в 2021 году в сети появлялась информация о возможных проблемах со здоровьем актера.

Сам он это не комментировал, однако издание Daily Express со ссылкой на источники из его окружения сообщало, что актер ведет непубличный образ жизни и находится под опекой семьи.

Согласно последним сообщениям, физическое состояние Николсона остается относительно стабильным, однако есть трудности с когнитивными функциями.

Стоит отметить, что актер является лауреатом премии Оскар и рекордсменом по количеству номинаций: Джек Николсон 12 раз номинировался на самую престижную кинопремию мира.