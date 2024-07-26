Звезда "Друзей" раскритиковала кандидата Трампа из-за его безжалостных слов о бездетных женщинах

Американская актриса Дженнифер Энистон высказала критику в адрес сенатора США Дж. Д. Вэнса, который также является кандидатом на пост вице-президента США от имени Дональда Трампа. Причиной возмущения стало интервью, которое Вэнс дал три года назад.

В нем он высказался негативно о бездетных женщинах, называя их "кошатницами" и утверждая, что они "несчастны в собственной жизни". Энистон, которая сама не имеет детей, сочла эти комментарии оскорбительными.

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Дженнифер Энистон раскритиковала Джей Ди Вэнса: что сказала актриса

Звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон высказала свое мнение относительно комментариев Дж. Д. Вэнса на своей странице в инстаграме. Она отметила, что стереотипы о женщинах, которые не имеют детей, являются недопустимыми и унижают их достоинство.

Актриса также обратилась к дочери Вэнса, выразив надежду, что она никогда не предстанет перед трудностями, связанными с рождением детей.

Все, что я могу сказать, это... Мистер Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось когда-нибудь родить собственных детей. Я надеюсь, что ей не придется прибегать к ЭКО как к запасному варианту. Потому что вы пытаетесь забрать у нее и это,

– написала она.



Дженнифер Энистон раскритиковала Джея Ди Вэнса / Скриншот из инстаграма

Энистон отметила, что для многих женщин этот вопрос является особенно болезненным и сложным, и что никто не имеет права судить их выбор или обстоятельства. Ее слова вызвали широкий отклик среди поклонников, которые поддержали ее позицию и выразили благодарность за ее открытость и поддержку прав женщин.

Тема материнства является довольно болезненной для Дженнифер Энистон. В начале 2000-х она была замужем за актером Брэдом Питом. Уже тогда появились слухи, что отсутствие детей могло повлиять на их отношения, и вскоре пара рассталась.

В 2022 году Энистон призналась, что пыталась забеременеть не один раз. Она рассказала, что проходила через различные медицинские процедуры, включая ЭКО и употребляла различные китайские чаи в надежде на положительный результат. Несмотря на все усилия, Дженнифер так и не смогла забеременеть.