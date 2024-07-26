Иван является актером Национального Ивано-Франковского музыкально-драматического театра имени Ивана Франко. Его также можно увидеть в популярном украинском фильме "Когда падают деревья". Однако многие зрители узнали о мужчине после выхода ленты "Я, Победа и Берлин", где он сыграл молодого Кузьму Скрябина. Фильм по одноименной повести музыканта завоевал приверженностьлюдей. Как сейчас живет Блиндар, расскажет Кино 24.

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Иван Блиндар в роли Кузьмы Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин"

Фильм "Я, Победа и Берлин" украинские зрители увидели в марте этого года, однако его начали снимать еще в 2020 году. Премьеру были вынуждены отложить из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Режиссером ленты стала Ольга Ряшина, а съемки проходили в Киеве, Львове и Берлине.

В одном из интервью Иван Блиндар делился, что сначала на роль взяли другого актера, однако с ним не смогли договориться. Впоследствии было много проб, а только потом – долгожданное утверждение. Иван пересматривал интервью Кузьмы, чтобы лучше передать на экране его личность и особенности поведения и характера.

Я поехал туда, где Кузьма рос, творил, просто подышать тем же воздухом. А на могилу обязательно должен был заехать: помолиться, почтить память. Это какие-то сакральные вещи,

– рассказывал актер.

Чем сейчас занимается Иван Блиндар

Ивана Блиндара часто можно увидеть в спектаклях Ивано-Франковского Драмтеатра. В частности, в таких: "Ромео и Джульетта", "Энеида", "Сладкая Даруся", "Гамлет", "Гуцулка Ксения", "Калигула", "На Западном фронте без перемен". Уже осенью начнется новый сезон, поэтому зрители снова смогут насладиться игрой актеров.

С инстаграма актера также видно, что сейчас он активно волонтерит, в частности приобщается к сборам для военных. Кроме того, Иван недавно снимался в ютуб-проекте "Культурная оборона". С подписчиками он также всегда делится кадрами из разных фотосессий, которых у Блиндара немало. После громкой премьеры фильма "Я, Победа и Берлин", актер стал меньше появляться в медиапространстве. Однако мы искренне надеемся, что вскоре сможем снова увидеть Ивана в украинских фильмах, сериалах или других интересных проектах.