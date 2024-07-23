Некоторые из них до сих пор ищут свою настоящую любовь, а другие наслаждаются счастливыми отношениями с любимыми людьми. Есть и те, кто удивил своих поклонников, открыв свою сексуальную ориентацию. В материале Кино 24 вы сможете узнать больше о личной жизни актеров.

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Джонатан Бейли

36-летний Джонатан Бейли в начале своей кинокарьеры Бейли скрывал свою сексуальную ориентацию из-за общественных предубеждений. Однако впоследствии он решил открыто заявить о своей любви.

В 2022 году, во время вручения театральной премии Лоуренса Оливье, Бейли продемонстрировал свою любовь публично, поцеловав своего вероятного партнера Джеймса Эллиса, с которым он был в отношениях в течение трех лет. Пока неизвестно, находится ли актер в отношениях.

Фиби Дайневор

Актриса Фиби Дайневор, известная по роли Дафни в сериале "Бриджертоны", встречается с коллегой по цеху Камероном Фуллером. Камерон, кроме съемок в кино, активно развивает свой ютуб-канал. Первые слухи о романе между Фиби и Камероном появились весной 2023 года, а уже летом они вместе посетили Уимблдонский турнир, подтвердив свои отношения.

В мае 2024 года Фиби поразила всех своим выходом на Met Gala, где она сияла в роскошном платье. Внимательные поклонники заметили у нее на пальце роскошное кольцо с бриллиантом, что вызвало предположение о помолвке. Несмотря на это влюбленные пока не комментировали слухи об их возможном браке.

Люк Томпсон

Наблюдательные поклонники считают, что сердце Люка Томпсона теперь занято. Поговаривают, что актер влюбился на съемочной площадке сериала "Бриджертоны".

Поклонники подозревают, что он встречается с коллегой по сериалу Гарриет Кейнс, которая исполняет роль Филиппы Фезерингтон. По официальной версии, Гарриет и Люк – хорошие друзья, однако химия между ними намекает на нечто большее.

Их замечали вместе еще в 2022 году во время вечеринки Vanity Fair Rising Stars BAFTA.

Клаудия Джесси

Клаудия Джесси, которая играет в "Бриджертонах", совершенно отличается от своей героини. В реальной жизни ей удалось найти свою любовь именно на съемочной площадке сериала. Джесси встречается с кастинг-директором "Бриджертонов" Коулом Эдвардсом.

Оказалось, что придя на прослушивание, она не только получила роль, но и нашла любовь. Однако Клаудия предпочитает хранить личную жизнь при себе, поэтому об их отношениях мало что известно.

Таким образом, истории любви актеров в реальной жизни не менее захватывающие, чем сюжетные линии сериала "Бриджертоны", которые завоевали сердца миллионов зрителей по всему миру. Их романтические приключения вне съемочных площадок добавляют еще больше интереса к уже известным персонажам, превращая их личные жизни в настоящую сказку, которая не уступает вымышленным историям.