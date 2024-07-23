Деякі з них досі шукають своє справжнє кохання, а інші насолоджуються щасливими стосунками з коханими людьми. Є й ті, хто здивував своїх прихильників, відкривши свою сексуальну орієнтацію. У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися більше про особисте життя акторів.

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Джонатан Бейлі

36-річний Джонатан Бейлі на початку своєї кінокар’єри Бейлі приховував свою сексуальну орієнтацію через суспільні упередження. Проте згодом він вирішив відкрито заявити про своє кохання.

У 2022 році, під час вручення театральної премії Лоуренса Олів'є, Бейлі продемонстрував свою любов публічно, поцілувавши свого ймовірного партнера Джеймса Елліса, з яким він був у стосунках протягом трьох років. Наразі невідомо, чи перебуває актор у стосунках.

Фібі Дайневор

Акторка Фібі Дайневор, відома за роллю Дафні у серіалі "Бріджертони", зустрічається з колегою по цеху Камероном Фуллером. Камерон, окрім зйомок у кіно, активно розвиває свій ютуб-канал. Перші чутки про роман між Фібі та Камероном з'явилися навесні 2023 року, а вже влітку вони разом відвідали Вімблдонський турнір, підтвердивши свої стосунки.

У травні 2024 року Фібі вразила всіх своїм виходом на Met Gala, де вона сяяла у розкішній сукні. Уважні шанувальники помітили у неї на пальці розкішну каблучку з діамантом, що викликало припущення про заручини. Попри це закохані наразі не коментували чутки про їхній можливий шлюб.

Люк Томпсон

Спостережливі прихильники вважають, що серце Люка Томпсона тепер зайняте. Подейкують, що актор закохався на знімальному майданчику серіалу "Бріджертони".

Шанувальники підозрюють, що він зустрічається з колегою по серіалу Гаррієт Кейнс, яка виконує роль Філіппи Фезерінґтон. За офіційною версією, Гаррієт та Люк – добрі друзі, однак хімія між ними натякає на щось більше.

Їх помічали разом ще у 2022 році під час вечірки Vanity Fair Rising Stars BAFTA.

Клаудія Джессі

Клаудія Джессі, яка грає в "Бріджертонах", абсолютно відрізняється від своєї героїні. У реальному житті їй вдалося знайти своє кохання саме на знімальному майданчику серіалу. Джессі зустрічається з кастинг-директором "Бріджертонів" Коулом Едвардсом.

Виявилося, що прийшовши на прослуховування, вона не тільки отримала роль, але й знайшла любов. Проте Клаудія вважає за краще зберігати особисте життя при собі, тож про їхні стосунки мало що відомо.

Таким чином, історії кохання акторів у реальному житті не менш захопливі, ніж сюжетні лінії серіалу "Бріджертони", які завоювали серця мільйонів глядачів по всьому світу. Їхні романтичні пригоди поза знімальними майданчиками додають ще більше інтересу до вже відомих персонажів, перетворюючи їхні особисті життя на справжню казку, яка не поступається вигаданим історіям.