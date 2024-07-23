Третій сезон "Емілі в Парижі" закінчився відкритою кінцівкою, залишивши мільйони глядачів по всьому світу в очікуванні продовження. На щастя, четвертий сезон обіцяє бути ще більш насиченим подіями.

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Що відомо про 4 сезон "Емілі в Парижі"

Наразі відомо, що події в серіалі будуть розгортатися не лише у Франції. Емілі вирушить до різних країн Європи, зокрема до Італії.

Крім того, Емілі відчуватиме сильну прив'язаність одразу до двох чоловіків. Габріель скоро стане батьком, але між ним та Емілі досі є хімія. Вони разом працюють над тим, щоб здобути зірку Michelin для ресторану. Проте дві великі таємниці загрожують зруйнувати все, про що вони мріяли.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

Тим часом на роботі Сільві змушена зіткнутися з важкою дилемою зі свого минулого заради збереження свого шлюбу. Команда Agence Grateau проводить кадрові перестановки, що створює додатковий тиск у робочій атмосфері. Мінді та її гурт також постають перед труднощами, коли у них закінчуються кошти на підготовку до Євробачення, і вони змушені економити на всьому.

Четвертий сезон обіцяє бути насиченим подіями, емоціями та інтригами, які триматимуть глядачів у напрузі від початку до кінця.

4 сезон серіалу буде поділений на 2 частини по 5 епізодів. Перша вийде на стрімінговій платформа Netflix 15 серпня, а друга – 12 вересня.