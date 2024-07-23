Редакція Кіно 24 зібрала добірку фільмів про природні катастрофи. Їх варто подивитися, якщо любите нелегкі сюжети, де відбуваються події, що змушують затамувати подих.

Рекомендуємо 5 історичних фільмів, які допоможуть дізнатися більше про минуле

"Вогнеборці"

Рік: 2017

2017 Жанр: екшн/трилер

У фільмі розповідається про пожежників, життя яких складається не лише з роботи, але й з родини. Брендон зовсім нещодавно став батьком донечки та вирішив приєднатися до цієї професії, аби спробувати щось нове. Кожного дня пожежники вдосконалюють свої навички, адже мають справу з важливими завданнями. Одного разу у лісі стається страшна пожежа, з якою складно справитися навіть справжнім професіоналам.

"Вогнеборці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проти шторму"

Рік: 2016

2016 Жанр: екшн/трилер

Надворі 1952 рік. Бернард Веббер добре виконує свою роботу у береговій охороні. Він ніколи не нехтує правилами та інструкціями. Незабаром чоловік збирається одружитися з жінкою, на ім'я Міріам. Однак капітан не має можливості дати Бернарду дозвіл на відпочинок, оскільки у морі триває сильний шторм. Так, Веббер разом з іншими членами команди вирушає рятувати екіпаж нафтового танкера. Операція виявляється дуже складною.

"Проти шторму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Помпеї"

Рік: 2014

2014 Жанр: екшн/пригоди

Батьки Майло – головні серед кельтських кочівників. Одного разу їх жорстоко вбив сенатор Корвус, а маленького хлопчика мали відправити у рабство. Якось він їде до Помпеї, аби взяти участь у гладіаторських боях. Раптом Майло зустрічає Кассію та потім закохується у неї. Однак стає відомо, що сенатор Корвіс хоче, аби дівчина стала його дружиною. Усі плани раптом перериває вулкан Везувій, який несе велику загрозу.

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"Помпеї": дивіться онлайн трейлер фільму

"Глибоководний горизонт"

Рік: 2016

2016 Жанр: екшн/трилер

У фільмі розповідається про чоловіка, на ім'я Мак. Він хороший сім'янин, який заробляє на життя, працюючи на нафтовій платформі. Вона називається Deepwater Horizon та розташована у Мексиканській затоці. У 2010 році там стався несподіваний вибух, який спровокував одну з наймасштабніших екологічних катастроф в Америці.

"Глибоководний горизонт": дивіться онлайн трейлер фільму

Щиро віримо, що ви знайшли щось цікаве для себе з нашої добірки фільмів. Приємного перегляду!