Редакція Кіно 24 рекомендує п'ять історичних фільмів. Влаштуйте сьогодні кіновечір та проведіть час з користю.

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"Поводир" (2014)

Події фільму розгортаються в Україні 30-х років. Майкл Шемрок – інженер з Америки, який бере з собою сина та їде до Харкова. У місті він хоче поширити соціалізм. Під час поїздки чоловік зустрічає акторку Ольгу Ливицьку, в яку й закохується. Раптом Майкл трагічно помирає, а його сина допомагає врятувати сліпий кобзар. Так маленький хлопчик змушений стати поводирем. У подорожах вони спостерігають за непростою історією України.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список Шиндлера" (1993)

У фільмі показаний початок Другої світової війни. Німецький бізнесмен Оскар Шиндлер зміг зберегти життя багатьом євреям завдяки своїм вдалим рішенням. Одного разу він вирішує відправитися до Кракова, щоб запустити виробництво. Нацисти ж не дають польським євреям розвивати власний бізнес. Гроші у справу Шиндлера вкладають багаті євреї, а на роботу він бере тих, кого відправляють в гетто.

"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гамбіт Королеви" (2023)

Головна героїня фільму – аристократка з Англії Катерина Парр. Вона стала останньою дружиною короля Генріха VIII, однак їхнє життя не таке безхмарне, як би хотілося. Річ у тім, що монарх наказав стратити своїх двох попередніх коханих. Генріх страждає на параною, тому в будь-який момент може зашкодити й Катерині. Жінка не хоче втрачати владу та вплив, тому намагається робити все, аби не померти.

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"Гамбіт Королеви": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер" (2023)

Під час найактивнішого періоду Другої світової війни фізик-теоретик Роберт Оппенгеймер починає керувати Манхеттенським проєктом. Таку роботу йому доручив американський полковник Леслі Гровс. Країна розвиває власні технології, щоб не дати нацистській Німеччині створити зброю масового знищення. Роберт працює над ядерною бомбою, яка дозволить здобути перемогу у війні. Попри це, Оппенгеймер вагається.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гірки жнива" (2017)

У фільмі розповідається про художника Юру. Він з роду козаків, неймовірно талановитий, але не має хорошого життя. Річ у тім, що чоловікові з коханою жінкою доводиться миритися з жорсткими умовами, які створила радянська влада. Згодом знайомі та родичі помирають від штучного голоду, а інші страждають від сталінських репресій. Тепер Юра прагне врятувати близьких та Україну, тому розповідає світові про Голодомор.

"Гіркі жнива": дивіться онлайн трейлер фільму

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