Редакция Кино 24 рекомендует пять исторических фильмов. Устройте сегодня киновечер и проведите время с пользой.

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"Поводырь" (2014)

События фильма разворачиваются в Украине 30-х годов. Майкл Шемрок – инженер из Америки, который берет с собой сына и едет в Харьков. В городе он хочет распространить социализм. Во время поездки мужчина встречает актрису Ольгу Ливицкую, в которую и влюбляется. Вдруг Майкл трагически умирает, а его сына помогает спасти слепой кобзарь. Так маленький мальчик вынужден стать поводырем. В путешествиях они наблюдают за непростой историей Украины.

"Поводырь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список Шиндлера" (1993)

В фильме показано начало Второй мировой войны. Немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер смог сохранить жизнь многим евреям благодаря своим удачным решениям. Однажды он решает отправиться в Краков, чтобы запустить производство. Нацисты же не дают польским евреям развивать собственный бизнес. Деньги в дело Шиндлера вкладывают богатые евреи, а на работу он берет тех, кого отправляют в гетто.

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гамбит Королевы" (2023)

Главная героиня фильма – аристократка из Англии Екатерина Парр. Она стала последней женой короля Генриха VIII, однако их жизнь не такая безоблачная, как бы хотелось. Дело в том, что монарх приказал казнить своих двух предыдущих возлюбленных. Генрих страдает паранойей, поэтому в любой момент может навредить и Екатерине. Женщина не хочет терять власть и влияние, поэтому пытается делать все, чтобы не умереть.

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"Гамбит Королевы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер" (2023)

Во время активного периода Второй мировой войны физик-теоретик Роберт Оппенгеймер начинает руководить Манхэттенским проектом. Такую работу ему поручил американский полковник Лесли Гровс. Страна развивает собственные технологии, чтобы не дать нацистской Германии создать оружие массового уничтожения. Роберт работает над ядерной бомбой, которая позволит одержать победу в войне. Несмотря на это, Оппенгеймер колеблется.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Горькая жатва" (2017)

В фильме рассказывается о художнике Юре. Он из рода казаков, невероятно талантливый, но не имеет хорошей жизни. Дело в том, что мужчине с любимой женщиной приходится мириться с жесткими условиями, которые создала советская власть. Впоследствии знакомые и родственники умирают от искусственного голода, а другие страдают от сталинских репрессий. Теперь Юра стремится спасти близких и Украину, поэтому рассказывает миру о Голодоморе.

"Горькая жатва": смотрите онлайн трейлер фильма

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