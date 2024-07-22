Кино 24 расскажет о лидерах среди нынешних номинантов на Эмми. Именно эти сериалы могут получить звание лучших за последний год.

К слову 9 лучших сериалов июля, которые точно стоят просмотра

"Сегун"

Исторический сериал стал лидером, получив 25 номинаций и поставив рекорд премии. Он рассказывает об английском моряке Джоне, судно которого разбивается у берегов Японии, и лорда Торанаги – японского феодала, который имеет опасных врагов. Так в сериале сталкиваются двое амбициозных людей из совершенно разных миров.

Картина основана на одноименном романе, в котором много исторического контекста. Сериал получил высокие рейтинги, хвалебные рецензии критиков и бешеное количество просмотров.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

"Медведь"

Сериал "Медведь" установил рекорд среди комедийных сериалов, получив 23 номинации.

Сюжет разворачивается вокруг молодого шеф-повара Кармена Берзато, который возвращается в Чикаго после смерти брата и берется за забегаловку, которая досталась ему в наследство. На него сваливается большое количество обязанностей, но Кармен не останавливается.

В конце первого сезона шеф-повар открывает новый ресторан "Медведь" на месте старого заведения, а в последующих сезонах руководит желанным заведением и постоянно развивается. В конце июня вышел 3 сезон сериала.

"Медведь": смотрите трейлер онлайн

"Убийства в одном здании"

Американский сериал претендует на победу в 21 номинации. В частности, Селена Гомес получила свою первую номинацию на Эмми – она может стать лучшей актрисой в комедийном сериале.

Картина рассказывает о трех соседях, которые обожают расследование всевозможных преступлений. Они решают вести об этом подкаст. В их доме происходит убийство, а потому друзья не могут не обойти это вниманием. Тем более, что каждый житель дома становится подозреваемым.

Интересно, что к актерскому составу в новом третьем сезоне присоединилась Мерил Стрип. Он вышел в августе прошлого года.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер онлайн

Победители премии Эмми станут известны 15 сентября.