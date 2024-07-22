Кіно 24 розповість про лідерів серед цьогорічних номінантів на Еммі. Саме ці серіали можуть отримати звання найкращих за останній рік.

До слова 9 найкращих серіалів липня, які точно варті перегляду

"Сьогун"

Історичний серіал став лідером, отримавши 25 номінацій і поставивши рекорд премії. Він розповідає про англійського моряка Джона, судно якого розбивається біля берегів Японії, та лорда Торанаги – японського феодала, який має небезпечних ворогів. Так у серіалі стикаються двоє амбітних людей з абсолютно різних світів.

Картина базується на однойменному романі, у якому багато історичного контексту. Серіал отримав високі рейтинги, хвалебні рецензії критиків та шалену кількість переглядів.

"Сьогун": дивіться трейлер онлайн

"Ведмідь"

Серіал "Ведмідь" встановив рекорд серед комедійних серіалів, отримавши 23 номінації.

Сюжет розгортається навколо молодого шеф-кухаря Кармена Берзато, який повертається до Чикаго після смерті брата та береться за забігайлівку, яка дісталась йому у спадок. На нього звалюється велика кількість обов'язків, але Кармен не зупиняється.

Вкінці першого сезону шеф-кухар відкриває новий ресторан "Ведмідь" на місці старого закладу, а в наступних сезонах керує омріяним закладом і постійно розвивається. Наприкінці червня вийшов 3 сезон серіалу.

"Ведмідь": дивіться трейлер онлайн

"Вбивства в одній будівлі"

Американський серіал претендує на перемогу у 21 номінації. Зокрема, Селена Гомес отримала свою першу номінацію на Еммі – вона може стати найкращою акторкою в комедійному серіалі.

Картина розповідає про трьох сусідів, які обожнюють розслідування всіляких злочинів. Вони вирішують вести про це подкаст. У їхньому будинку стається вбивство, а тому друзі не можуть не оминути це увагою. Тим паче, що кожен мешканець дому стає підозрюваним.

Цікаво, що до акторського складу у новому третьому сезоні доєдналась Меріл Стріп. Він вийшов у серпні минулого року.

"Вбивства в одній будівлі": дивіться трейлер онлайн

Переможці премії Еммі стануть відомі 15 вересня.