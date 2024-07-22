Розповідаємо про дев'ять найкращих серіалів цього місяця, які варто додати до свого списку для перегляду. Всі серіали вже вийшли на платформах, а прем'єра "Жінок у блакитному" відбудеться 31 липня.

Дивіться також Не зможете відірватися: 3 серіали від Netflix, які ви могли не бачити

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки"

Зірка серіалу "Венздей" зіграла студентку-детектива, яка допомагає розкривати вбивства. Популярну дівчину Енді Белл вбив її хлопець, а після цього наклав на себе руки. Та головна героїня впевнена, що злочинець все ще на волі.

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки": дивіться трейлер онлайн

"Санні"

У центрі сюжету – Сьюзі Сакамото, яка втрачає чоловіка та маленького сина в авіакатастрофі. Компанія, де працював її чоловік, для втіхи дарує їй маленького балакучого робота на ім'я Санні. Однак Сьюзі помічає, що навколо відбуваються містичні речі. Вона береться з'ясовувати, що насправді сталося з її сім'єю.

"Санні": дивіться трейлер онлайн

"Сосисочна вечірка: Фудтопія"

Це спін-офф популярної комедії "Сосисочна вечірка" про життя їжі в супермаркеті з каламбурами та інтимними жартами. У серіалі з'являються зіркові голоси з попереднього фільму. Сет Роген озвучив хот-дога, який втікає з магазину після того, як дізнається, що доля їжі – потрапляти у людський стравохід.

"Сосисочна вечірка: Фудтопія": дивіться трейлер онлайн

"Імператор Оушен-парку"

Серіал починається з трагічної події – Гарленд помирає від серцевого нападу. Водночас є підозра, що його вбили. Події розгортаються то в минулому то в сьогоденні, коли троє дітей дізнаються про минуле свого батька. Юридичний трилер є екранізацією роману Стівена Л. Картера.

"Імператор Оушен-парку": дивіться трейлер онлайн

"Бандити в часі"

Телевізійне шоу розповідає про подорожі в часі та засноване на фільмі 1981 року про хлопчика, який приєднується до бандитів, що подорожують у часі. Зірка "Друзів" Ліза Кудроу зіграла роль ватажка розбійників. Вони переносяться то у Середньовіччя, то Льодовиковий період, то добу Стоунхеджу.

"Бандити в часі": дивіться трейлер онлайн

"Ті, що йдуть на смерть"

Події розгортаються у Давньому Римі II століття у період гладіаторських боїв. Герої серіалу показують різні верстви римського суспільства, де стикаються спорт, політика та особисте життя. У головній ролі знявся Ентоні Гопкінс.

"Ті, що йдуть на смерть": дивіться трейлер онлайн

"Жінка в озері"

Наталі Портман дебютує у серіалі, у якому зіграла роль домогосподарки, яка кидає все і стає журналісткою-розслідувачкою. Ця історія представлена як спогади головної героїні. Детективний серіал підіймає теми фемінізму, єврейської і темношкірої ідентичності. Кіно знімали в Балтиморі, де колись жила бабуся Наталі Портман.

"Жінка в озері": дивіться трейлер онлайн

"Декамерон"

Аристократи та слуги збираються у віллі неподалік Флоренції, щоб перечекати бубонну чуму. Різні персонажі – нещасний дворецький, господиня вілли та служниця - розповідають одне одному різноманітні історії та розважаються як можуть.

"Декамерон": дивіться трейлер онлайн

"Жінки в блакитному"

Іспанська драма розповість про перших жінок, які почали працювати в поліції Мехіко. Та замість зброї вони отримують свистки, а серйозних справ – роль зв'язків з громадськістю. Поліцейські мають значно більше здібностей, тому вони самі беруться шукати серійного вбивцю, який полює на жінок.

"Жінки в блакитному": дивіться трейлер онлайн