Третий сезон "Эмили в Париже" закончился открытой концовкой, оставив миллионы зрителей по всему миру в ожидании продолжения. К счастью, четвертый сезон обещает быть еще более насыщенным событиями.

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Что известно о 4 сезоне "Эмили в Париже"

Известно, что события в сериале будут разворачиваться не только во Франции. Эмили отправится в разные страны Европы, в частности в Италию.

Кроме того, Эмили будет чувствовать сильную привязанность сразу к двум мужчинам. Габриэль скоро станет отцом, но между ним и Эмили до сих пор есть химия. Они вместе работают над тем, чтобы получить звезду Michelin для ресторана. Однако две большие тайны угрожают разрушить все, о чем они мечтали.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

Тем временем на работе Сильви вынуждена столкнуться с тяжелой дилеммой из своего прошлого ради сохранения своего брака. Команда Agence Grateau проводит кадровые перестановки, что создает дополнительное давление в рабочей атмосфере. Минди и ее группа также сталкиваются с трудностями, когда у них заканчиваются средства на подготовку к Евровидению, и они вынуждены экономить на всем.

Четвертый сезон обещает быть насыщенным событиями, эмоциями и интригами, которые будут держать зрителей в напряжении от начала до конца.

4 сезон сериала будет разделен на 2 части по 5 эпизодов. Первая выйдет на стриминговой платформе Netflix 15 августа, а вторая – 12 сентября.