В интервью Esquire Дженна Ортега призналась, что в детстве могла целый день не есть и не пить на съемочной площадке. Она просто боялась просить что-либо, чтобы никому не мешать.

Ортега вспоминает, что в детстве была чрезвычайно сосредоточена на работе. Она хотела произвести хорошее впечатление и была очень благодарна за возможность находиться на съемочной площадке.

"Я не просила даже глотка воды", – рассказала актриса.

По ее словам, она могла провести весь день без еды, воды или каких-либо других просьб, потому что очень не хотела отвлекать людей.

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Дженна Ортега рассказала о съемках в детстве / Фото Esquire



Теперь Ортега признает: возможно, именно в этом и заключалась ее ошибка.

Карьера Ортеги началась очень рано. Еще до того, как мир узнал ее как мрачную Венсдей Аддамс, актриса снималась в сериалах "Ричи Рич", "Джейн Дива", "Ты" и озвучивала "Елену из Авалора".

А в 2016 году получила главную роль в сериале Disney Channel "В разгаре". Ей тогда было всего 13 лет.

Актриса рассказала, что решила стать актрисой еще в семь лет. Родители сначала даже посмеялись, когда услышали о ее мечте.

Но Дженна оказалась упрямой. Она не отказалась от своей идеи и в конце концов все-таки попала в кино и на телевидение.

А тем временем другая голливудская звезда недавно удивила поклонников кардинальным изменением внешности – актер настолько похудел, что его едва узнали.