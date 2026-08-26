Развод с Беном Аффлеком заставил Дженнифер Гарнер запаниковать: что произошло
Актриса, которая была замужем за Беном Аффлеком 10 лет, призналась, что после разрыва серьезно пересмотрела свое отношение к работе и деньгам. И, как оказалось, именно эта паника стала для нее своеобразным сигналом, чтобы наконец взять финансовую жизнь в свои руки.
Как сообщает HELLO, в подкасте "Aspire with Emma Grede" Гарнер рассказала, что после развода внезапно осознала: за годы семейной жизни она слишком сильно отошла от карьеры.
По словам актрисы, ее напугала мысль о том, что она не знает, сколько времени сможет работать, а значит, нужно самостоятельно позаботиться о собственном будущем и трех детях – Вайолет, Фине и Семе.
Деньги вдруг стали важны
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек / Фото Sylvain Gaboury
Гарнер призналась, что раньше не слишком задумывалась о финансовой стороне жизни. После развода ситуация изменилась.
Она начала активнее развиваться не только как актриса. Гарнер стала Chief Brand Officer компании Once Upon a Farm, специализирующейся на детском питании, а также больше работает в качестве продюсера.
В этом году она совместила актерскую и продюсерскую работу в проектах "The Five Star Weekend" и "The Last Thing He Told Me".
И, кстати, отказ тоже может быть подарком
Гарнер вспомнила еще один момент, который в свое время сильно ее огорчил. Актриса очень хотела получить роль в сериале "Западное крыло". Она даже прошла прослушивание, но в итоге не получила ее.
После этого Гарнер уехала одна в Палм-Спрингс, чтобы немного оправиться от неудачи. Но уже через несколько недель получила предложение сыграть в сериале "Шпионка". Именно роль Сидни Бристоу сделала ее знаменитой.
После развода Гарнер и Аффлек продолжили вместе воспитывать троих детей. И хотя их брак остался в прошлом, актриса, похоже, использовала этот период для того, чтобы вернуть себе контроль над собственной карьерой, деньгами и будущим.
Кстати, другая голливудская звезда, недавно пережившая развод, тоже решила не терять время зря: Джессика Альба продемонстрировала подтянутую фигуру после тренировки.