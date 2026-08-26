Як передає HELLO, у подкасті Aspire with Emma Grede Гарнер розповіла, що після завершення шлюбу раптом зрозуміла: за роки сімейного життя вона занадто сильно відійшла від кар'єри.

За словами акторки, її налякала думка про те, що вона не знає, як довго зможе працювати, а отже, потрібно самостійно подбати про власне майбутнє та трьох дітей — Вайолет, Фін і Сем.

Гроші раптом стали важливими



Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек / Фото Sylvain Gaboury



Гарнер зізналася, що раніше не надто замислювалася про фінансову сторону життя. Після розлучення ситуація змінилася.

Вона почала активніше розвивати себе не лише як акторка. Гарнер стала Chief Brand Officer компанії Once Upon a Farm, що спеціалізується на дитячому харчуванні, а також більше працює як продюсерка.

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Цього року вона поєднала акторську та продюсерську роботу у проєктах The Five Star Weekend та The Last Thing He Told Me.

ІДо речі, відмова теж може бути подарунком

Гарнер пригадала ще один момент, який свого часу неабияк її засмутив. Акторка дуже хотіла отримати роль у серіалі Західне крило. Вона навіть пройшла прослуховування, але зрештою не отримала її.

Після цього Гарнер поїхала сама до Палм-Спрінгс, щоб трохи оговтатися від невдачі. Але вже через кілька тижнів отримала пропозицію зіграти в серіалі Шпигунка. Саме роль Сідні Брістоу зробила її знаменитою.

Після розлучення Гарнер та Аффлек продовжили разом виховувати трьох дітей. І хоча їхній шлюб залишився в минулому, акторка, схоже, використала цей період для того, щоб повернути собі контроль над власною кар'єрою, грошима та майбутнім.

До речі, інша голлівудська зірка, яка нещодавно пережила розлучення, теж вирішила не втрачати час дарма: Джессіка Альба показала підтягнуту форму після тренування.