Як передає HELLO, акторка опублікувала у себе в Instagram дзеркальне селфі після тренування й продемонструвала підтягнуту фігуру, зокрема рельєфний прес.



Джессіка Альба на тренуванні / Фото Інстаграм зірки



На фото Альба позує у бордовому спортивному комплекті – мініатюрному топі та лосинах із високою посадкою. Доповнила образ золотими прикрасами, зібрала волосся у низький пучок і, схоже, вирішила не витрачати дорогоцінний час на макіяж.

Втім, секрет фігури Альби не в магії, генетиці чи персональному домовленні з богами Голлівуду. Акторка давно займається спортом і поєднує високоінтенсивні тренування з вправами на гнучкість. Її тренерка Рамона Браганза раніше розповідала, що Альба практикує йогу Айенгара, де пози потрібно утримувати довше.

Сама Джессіка пов'язує свою спортивну форму ще з часів роботи над серіалом "Темний ангел". Тоді в її житті були бойові мистецтва, гімнастика, танці та силові тренування.

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Альба неодноразово говорила, що не ставиться до спорту як до покарання за з'їдений десерт. Для неї важливіше те, як вона почувається після тренування. За словами акторки, фізична активність допомагає їй очистити голову та підтримувати хороший психологічний стан.

Що їсть Альба?

Раніше Джессіка розповідала, що дотримується принципу балансу та помірності. Вона надає перевагу свіжим продуктам і намагається не захоплюватися переробленою їжею та смачними стравами.

А от від суворої бодибілдерської дієти акторка не в захваті. Вона згадувала, що колись пробувала харчуватися за такою схемою і назвала цей досвід не надто приємним.

І поки Джессіка Альба демонструє результати своїх тренувань, зірка турецького кіно теж вирішила нагадати фанатам, що форма сама себе не зробить. Актор регулярно показує у соцмережах свої спортивні будні – і, здається, ми вже знаємо, про кого йдеться: ви впізнаєте цього актора?

