Бойфренд Дженнифер Энистон рассказал, что происходит между ними после ссор

У Дженнифер Энистон и ее бойфренда Джима Кертиса, похоже, все серьезно – настолько, что даже первые ссоры они решают не драмой, а медитацией. Роман длится уже около полутора лет, поэтому пара, очевидно, решила: кричать друг на друга – это прошлое столетие, лучше немного передохнуть и принять реальность.

Как сообщает pagesix, Кертис, работающий гипнотерапевтом и коучем, рассказал об их отношениях в эфире шоу Джейми Керн Лимы. По его словам, они много разговаривают и медитируют, а также используют принятие и понимание, чтобы разрешать первые конфликты.

"На этапе медового месяца нужно решать все очень мягко", – пояснил он.

О самих отношениях Кертис отзывается с максимальной теплотой. Он называет 57-летнюю Энистон открытой, заботливой, доброй и любящей, а ее близких друзей – фактически семьей, к которой ему посчастливилось присоединиться.



Дженнифер Энистон и Джим Кертис / инстаграм-звезды



Пара впервые привлекла внимание публики летом 2025 года, когда их заметили вместе на отдыхе на Майорке. Позже Кертис не скрывал, что в его жизни много любви, а источники называли пару очень счастливой.

В то же время, по информации источников, Энистон и Кертис не планируют жениться. Похоже, после двух браков – с Брэдом Питтом и Джастином Теру – актриса решила, что на этот раз ей вполне достаточно любви, разговоров и медитации.

Кстати, Ева Мендес недавно объяснила значение своей татуировки на запястье – это своеобразное дополнение к имени мужа в латиноамериканской традиции.