Как сообщает eonline, после публикации черно-белых снимков с фотосессии в инстаграме один из поклонников не смог пройти мимо надписи и оставил комментарий о татуировке. Мендес ответила максимально лаконично: "Это единственная, которая у меня есть. Единственное, которое я когда-либо хотела", добавив смайлик с сердечками вместо глаз.

Мендес впервые публично показала татуировку еще в 2022 году. Надпись "de Gosling" можно перевести как "Гослинг" или "Гослинга", что сразу породило немало разговоров о возможном браке пары.

Официально актриса никогда не подтверждала, что они с Гослингом женаты. Правда, в 2022 году во время интервью для Today Australia она совершенно непринужденно назвала Райана своим мужем: мол, "мой муж Райан" вместе с детьми сейчас находится с ней в Австралии. После такой публичной "случайной" формулировки поклонникам оставалось разве что сложить пазл самостоятельно.

История любви Райана Гослинга и Евы Мендес



Ева Мендес и Райан Гослинг / Фото BACKGRID



Пара познакомилась во время работы над фильмом "Место под соснами" в 2011 году. Они воспитывают двух дочерей – 11-летнюю Эсмеральду и 10-летнюю Амаду – но в целом стараются держать семейную жизнь подальше от лишнего внимания.

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Похоже, именно конфиденциальность и является одним из главных правил их отношений. Мендес ранее рассказывала, что они регулярно устраивают свидания, а среди их любимых занятий – кино.

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